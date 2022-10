Corpo de oficial de justiça é encontrado após lancha naufragar em Novo Airão

O oficial estava desaparecido desde o último domingo (23), quando seu corpo submergiu e foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e por voluntários

Novo Airão (AM) – Desaparecido após a lancha afundar nas águas do rio Negro, o corpo do servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), o oficial de justiça Emival Lemes de Abreu, de 65 anos, foi encontrado, nesta segunda-feira (24), no município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus.

O oficial estava desaparecido desde o último domingo (23), quando seu corpo submergiu e foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e por voluntários, os quais faziam buscas na região.

O servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) estava junto de mais cinco pessoas, além de uma criança, que conseguiram se salvar. Emival desapareceu após tentar ajudar uma colega que não sabia nadar. O oficial desapareceu no rio após empurrar a colega para que ela pudesse se apoiar em uma pedra.

A lancha naufragou por conta de banzeiros, segundo informações de portais locais. Enquanto o grupo fazia um passeio pela região, um primeiro banzeiro inundou a lancha. Quando os passageiros tentavam tirar a água, veio o segundo banzeiro, que afundou a embarcação.

Em nota, o TJAM lamentou a perda de Emival Lemes de Abreu e tratou o naufrágio como “um trágico acidente”. “Aos familiares e amigos, que enfrentam hoje a tristeza do adeus, a nossa profunda solidariedade”, diz trecho da nota.

