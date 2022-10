Wilson faz apelo para que prefeito de Manacapuru autorize iluminação pública de LED

Manaus (AM) – Em entrevista à Rádio Palmeira, de Manacapuru, o governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), disse nesta terça-feira (25) que já está com tudo pronto para a instalação da iluminação pública em LED no município e afirmou que, se a questão for política, que o prefeito da cidade, Beto D’Ângelo, autorize os trabalhos já na próxima segunda-feira, após as eleições.

“A prefeitura de Manacapuru está segurando as informações, enrolando para a gente não colocar o LED. Eu imagino que esse comportamento da prefeitura deva ser por conta da questão eleitoral. E eu não tenho problema com isso, mas quanto mais tempo a gente demora, mais a população fica desassistida. Mas aí eu faço um apelo ao prefeito para que, segunda-feira, logo depois que terminar as eleições, que ele autorize nosso pessoal a colocar o LED”, disse Wilson.

O governador afirmou, ainda, que assim que que for autorizado, em 15 dias o serviço de modernização da iluminação pública de Manacapuru estará concluído.

“Em 15 dias, as noites em Manacapuru vão ser dias, mais iluminadas. Essas são questões que independem de situações políticas. O que eu estou fazendo não é para beneficiar o governador, não é para beneficiar o prefeito ou qualquer vereador ou qualquer liderança de Manacapuru. O que a gente está fazendo é para beneficiar o cidadão que mora no município de Manacapuru”, afirmou o governador.

O programa Ilumina+Amazonas, lançado por Wilson Lima, já alcançou 16 municípios e 23 comunidades rurais. Até o final de 2022 deve completar 25 cidades atendidas, conforme o planejamento, que inclui Manacapuru, Benjamin Constant, Carauari, Eirunepé, Borba, Coari, São Paulo de Olivença, Codajás e Iranduba. No próximo mandato, o programa vai chegar a mais 20 municípios.

A iniciativa substitui lâmpadas antigas a vapor, de mercúrio e mistas por luminárias modernas de LED, mais eficientes e econômicas, melhorando também a segurança da população, que passa a contar com ruas melhor iluminadas.

Mais de 37 mil pontos de iluminação foram substituídos, desde o mês de maio deste ano, nas sedes das cidades e nas comunidades comunidades rurais.

