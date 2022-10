Empresário da banda Kiss diz que grupo quer se apresentar em Manaus

Manaus (AM) – A Arena da Amazônia, em Manaus, pode ser palco de mais um show de uma banda clássica do rock.

A banda de rock Kiss tem mostrado interesse em trazer a turnê de despedida “End of the Road”, que celebra os 50 anos de fundação do grupo musical em 2023, para a capital amazonense.

O anúncio foi feito pelo empresário do grupo, Doc McGhee, durante uma conversa com fãs brasileiros no cruzeiro Kiss Kruise, que acontece até a próxima semana.

Por meio das imagens gravadas e divulgadas pelo pela página Kiss Kruise Photos, é possível ver McGhee os planos da banda se apresentar na América do Sul, mais especificamente no Brasil e, em seguida, cita Manaus, que nunca recebeu um show do grupo de rock.

“Estamos olhando isso (turnê pela América do Sul) agora. Os fãs estão loucos com isso, eu sei. O Kiss completará 50 anos, então acho que faremos 50 shows para celebrar os 50 anos de Kiss ao redor do mundo. América do Sul, Europa, Estados Unidos, Canadá. Há lugares no Brasil que estamos olhando agora. Quero levar para Manaus. Nunca tocamos lá”, declarou.

Logo no início de outubro, a empresária e CEO da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro, levantou a possibilidade de trazer a banda estadunidense Kiss para apresentar a turnê de despedida na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Por meio das redes sociais, a empresária – responsável por trazer a banda Guns n’ Roses se apresentar na capital amazonense no dia 1º de setembro – levantou a possibilidade da banda nova-iorquina em solo amazonense após anunciar que a turnê de despedida passará pela Colômbia em abril de 2023. Pelo país ser fronteira com o Amazonas, destacou as chances do show na capital.

”A banda de Rock mundial @kissonline está fazendo sua última turnê pelo mundo!

Em abril irão se apresentar no País vizinho Colômbia, e hoje surgiu a possibilidade de se despedirem também da nossa Amazônia com um super show na arena da Amazônia!”, disse na publicação.

