Enem bate à porta e desafia estudantes a se planejarem

Manaus (AM) – O maior desafio dos estudantes brasileiros que almejam uma vaga no ensino superior está chegando. Esse é um período cercado por nervosismo e preocupação excessiva, não só dos alunos, mas de todos os familiares. Nos dias 13 e 20 de novembro serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os concorrentes se desdobram no planejamento que, no fim, pode fazer toda a diferença.

A preparação nos estudos prévios e a adoção de estratégias nos dias das provas podem ser diferenciais importantes para a nota final. A pedagoga e professora da Estácio, Karolinne Lima dá umas dicas para os estudantes:

Dicas antes da prova

Ter um cronograma estratégico para a rotina de estudo é importante. Elaborar uma montagem evolutiva, elencando os temas prioritários e sempre fazendo uma conexão com os eventos mundiais importantes dos últimos anos é uma opção. “Com isso, o estudante pode se adaptar para o tipo de abordagem e qualquer variações da questão”, explica a especialista.

O cuidado com a redação também é indispensável. Karolinne aconselha o estudante a treinar a argumentação sobre diversos assuntos diferentes. “É importante explorar temas diversificados, que podem ir desde o Centenário de Arte Moderna, o Bicentenário da Independência, ou até a Copa do Mundo de futebol, linkado com as questões históricas e geopolíticas do Oriente Médio, por exemplo”, exemplifica a pedagoga.

Segundo Karolinne, esses treinos prévios abordando diferentes assuntos, aumentam o repertório individual sócio cultural. Nesse contexto, até mesmo filmes e séries históricas podem ser uma sugestão interessante. “Assista um filme histórico ou que aborde algo atual e faça pesquisas sobre várias temáticas que podem acrescentar e muito na evolução do aprendizado”, pontua.

E para o dia da prova?

Uma preocupação que é velha conhecida entre os estudantes é a administração do tempo de prova. O tempo deve ser usado a seu favor, mas como fazer isso? Karolinne aconselha começar pelas questões mais fáceis e seguir com as que são prioritárias para a área escolhida. Assim, você já ganha tempo.

Preparo psicológico

A professora do curso de Psicologia da Wyden, Rosemar Andrade, indica para o dia da prova que o aluno saia com antecedência e tenha todas as informações e documentos preparados, minimizando qualquer imprevisto que tire o foco.

Rosemar ainda completa: “No dia anterior à prova é importante não se pressionar, afinal, a preparação prévia será a real base usada na hora do teste. Muitos estudantes exageram na véspera da prova. O indicado é fazer leituras breves e leves, caso precise de um reforço de última hora”, finaliza.

