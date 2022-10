Lisboa, maior colégio eleitoral fora do país, registra forte participação

Lisboa, o maior colégio eleitoral fora do Brasil, passou por mudanças para diminuir os problemas do primeiro turno das eleições 2022 – quando os eleitores tiveram que esperar em média quatro horas na fila para conseguir garantir o direito ao voto.

Nas primeiras horas de votação neste 30 de outubro, a fila continuava quilométrica, mas o fluxo está mais rápido e o tempo de espera está em aproximadamente duas horas. O processo é lento em Lisboa porque em cada uma das seções há, em média, 800 eleitores, número considerado alto em comparação com a maior parte das seções do Brasil.

Nas primeiras duas horas de votação (que teve início às 5 horas deste domingo – horário de Brasília), mais de 5 mil eleitores já tinham passado pelas urnas em Lisboa. Segundo o cônsul-geral no Brasil na capital portuguesa, Wladimir Valler, “nesse ritmo, acredito que não será necessário estender o horário de votação”. No primeiro turno, o horário foi estendido por mais três horas.

A votação está distribuída em 118 seções na Faculdade de Direito, na Cidade Universitária, e a grande quantidade de eleitores movimenta praticamente toda a cidade, especialmente o transporte público. A linha da estação de metrô que chega ao local de votação – diferente da calmaria de outros domingos – neste dia 30 está circulando com lotação máxima já nas primeiras horas do dia.

Além de Lisboa – que tem mais de 45 mil inscritos -, os brasileiros que vivem em Portugal podem votar em Porto (principal cidade da região Norte do País), e em Faro, que fica ao sul. São mais de 80,8 mil eleitores inscritos em Portugal em 2022. No primeiro turno, pouco mais de 32 mil foram às urnas.

Lula venceu o primeiro turno em Portugal com quase o dobro de votos de Bolsonaro

No primeiro turno das eleições deste ano em Lisboa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), obteve 12.153 votos, contra 6.068 de Jair Bolsonaro (PL). Em 2018, o atual presidente foi o preferido entre os eleitores brasileiros que viviam em Portugal. Dos 32 mil que votaram no primeiro turno em Portugal, 21,5 mil escolheram Lula, que venceu nas três cidades: Lisboa, Porto e Faro.

A estudante Thamyres Reina (26), foi uma das primeiras a votar em Lisboa. Ela fazia questão de estampar no rosto o voto em Lula. Pintou o número 13 do lado esquerdo do rosto e a uma estrela no outro. “Tenho com muita esperança. Acreditava que a vitória viria no primeiro turno, mas não estamos aqui novamente para ter essa alegria hoje”. Ela vive em Portugal há oito anos e pela primeira vez está votando fora do País. “Não tinha como ficar de fora dessa importante eleição. Fico assustada com a votação que Bolsonaro ainda tem e fico feliz em poder ajudar na volta de Lula para a Presidência”.

Número de eleitores no exterior bateu recorde em 2022 e chega a 697 mil

O número de brasileiros aptos a votar fora do Brasil nas eleições presidenciais bateu recorde este ano. São mais de 697 mil brasileiros que regularizaram o endereço eleitoral fora do País, o que representa um aumento de 39,21% a mais que o número registrado em 2018.

Os eleitores fora do Brasil estão em 181 cidades diferentes, em 98 países. Este ano, Lisboa passou liderar o ranking de maior número de eleitores inscritos. Em 2022, Lisboa tem mais de 113% eleitores brasileiros que nas últimas eleições de 2018. São 45.273 inscritos, um aumento de 113%. Miami e Boston (nos Estados Unidos), são as outras duas cidades com mais eleitores fora do Brasil, com 40.189 e ​​37.159 eleitores, respectivamente.

Portugal é a maior concentração de eleitores brasileiros entre os países da Europa e o segundo maior do mundo – perdendo em número apenas pelos Estados Unidos.

Lula venceu em votação no exterior

Em 2018, quando chegou à Presidência, Jair Bolsonaro (PL) recebeu 113,7 mil votos fora do país e terminou em primeiro lugar, com 58,8% dos válidos. Em segundo ficou Ciro Gomes (PDT), com 14,5%, seguido por Fernando Haddad (PT), 10,1%.

No primeiro turno de 2022, Lula (PT) obteve o primeiro lugar no exterior, com mais 138,9 mil votos, 47,2% dos válidos. Bolsonaro até aumentou o número de votos fora do Brasil, chegando a 122,5 mil, mas acabou em segundo, com 41,6%.

Nos dez maiores colégios eleitorais, os dois candidatos que se enfrentam hoje nas urnas dividiram a liderança. Lula saiu vencedor nas principais cidades da Europa: Lisboa, Londres, Porto, Paris e Milão.

Bolsonaro, venceu nos Estados Unidos (Miami, Boston e Nova York) e no Japão (Nagóia e Tóquio).

*Com informações do Brasil de Fato

Leia mais:

Após as eleições é hora de trabalhar: veja as vagas de emprego em Manaus

Eleições: TSE descarta votos brancos e nulos durante a apuração

Após as eleições é hora de trabalhar: veja as vagas de emprego em Manaus