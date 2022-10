Líderes internacionais cumprimentam Lula por vitória na eleição

Logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial na noite deste domingo (30), líderes e personalidades internacionais repercutiram o resultado. Veja abaixo:

Joe Biden, presidente dos EUA

“Parabenizo Luiz Inácio Lula da Silva por ser escolhido para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres justas e com credibilidade. Espero que trabalhemos juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos meses e anos futuros”, disse o líder americano num comunicado.

Alberto Fernández, presidente da Argentina

“Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos”, disse o líder do país vizinho no Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal

“O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados”, disse, em comunicado.

Emmanuel Macron, presidente da França

“Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países”, disse o líder francês no Twitter.

Pedro Sanchez, premiê da Espanha

“Parabéns, Lula, pela sua vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seu sucesso vai ser do povo brasileiro”, postou o chefe de governo da Espanha no Twitter.

Andrés Manuel López Obrador, presidente do México

“Ganhou Lula, bendito povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo”, comentou o líder mexicano.

*Com informações do G1

