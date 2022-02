Blocos de Carnaval agitam feriadão em Manaus

Manaus (AM)- Blocos de Carnaval vão animar o feriadão em Manaus. A folia será garantida nos blocos “Beija Eu” e “Cabloco”

Na segunda de Carnaval (28), no Curupira Mãe do Mato, o bloco “Beija Eu” vai ser agitado por Carol Pedrosa (20h), 3 Gatos Pingados (22h) e Antônio Bahia (00h), além de muita música boa com a “Playlist Beija Eu”.

Carol Pedrosa

O ingresso antecipado é R$ 30 e pode ser comprado por PIX para a chave: [email protected] (com envio do comprovante para o mesmo e-mail) ou adquirido na portaria do bar no valor de R$ 35.

Já na terça (1), o bloco “Cabloco” vem com tudo a partir das 19h, no Centro Cultural Muiraquitã, com as atrações: Banda Cabocriolo, Agenor Vasconcelos, Marcelo Nakamura e a playlist Cabloco que promete muita alegria aos foliões.

Cabocriolo

O ingresso antecipado pode ser adquirido através do PIX: [email protected] no valor de R$ 25 (necessário enviar o comprovante de pagamento para o mesmo e-mail). Ou na portaria do Muiraquitã no valor R$ 30.

Para os que adquirirem por PIX basta apresentar o ingresso digital (celular) ou comprovante de pagamento. Em todos, será exigido RG e Cartão de Vacina.

*Com informações da assessoria

