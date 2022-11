Com sinais de agressão, corpo de homem é encontrado enrolado em rede na avenida das Torres

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado amarrado e enrolado em uma rede, na manhã deste domingo (6), em um campo de futebol, localizado na Avenida das Torres, nas proximidades do viaduto do bairro Galileia, na Zona Norte de Manaus. A vítima estava com marcas de agressão física.

De acordo com informações dos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por populares que chegavam ao local para jogar futebol e avistaram uma caixa d’água virada. No momento, acharam a situação estranha e, ao virarem, se depararam com o corpo da vítima enrolado na rede.

O homem trajava uma calça jeans e apresentava hematomas pelo rosto, pescoço e estava com os dentes quebrados. De acordo com a Perícia Criminal, os hematomas teriam sido causados por pauladas.

Até o momento, não há informações sobre os autores do crime.

As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para iniciar os primeiros levantamentos sobre a ocorrência.

O corpo foi removido e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para a perícia.

Leia mais:

Cantor foi morto a tiros e teve corpo jogado no rio, afirma a polícia

Vídeo mostra mãe carregando filho que foi morto por três crianças no Pará

Empresário foi morto a mando da esposa e do enteado em Manaus