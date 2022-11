Manaus (AM) – Com shows nacionais inéditos e lançamentos, a mais nova edição do Mormaço Festival acontece neste domingo (13), a partir das 17h, no Centro de Convenções Studio 5, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Ainda há ingressos disponíveis em mormacofestival.com e nas Óticas Diniz de Manauara Shopping, Sumaúma Park Shopping, Amazonas Shopping e Shopping Grande Circular.

Lagum, BRAZA, MC Tha, Victor Xamã, Gabi Farias e DJ Luaninha são as atrações do super evento. Na primeira edição, realizada em junho de 2019, o público teve a oportunidade de conhecer a proposta do festival.

A primeira atração anunciada foi o grupo BRAZA, formado por Danilo Cutrim (guitarra e voz), Nícolas Christ (bateria), Pedro Lobo (baixo e voz), Vitor Isensee (teclados e voz). Destaque na primeira edição do evento, o grupo retorna ao festival apresentando seus antigos e novos sucessos.

Também no line-up do festival, a banda Lagum, formada pelos integrantes Pedro Calais (vocal), Jorge (guitarra), Chico Jardim (baixo) e Zani (guitarra), desembarca pela primeira vez em Manaus com a turnê ‘Pra Ficar na Memória’, apresentando ao público os sucessos de seu mais recente álbum ‘MEMÓRIAS (de onde eu nunca fui)’.

Depois de subir ao palco Lollapalooza 2022, a cantora paulistana MC Tha foi a terceira atração nacional confirmada no Festival Mormaço. Esta será a primeira vez de MC Tha na capital amazonense. A artista traz na bagagem o EP ‘Meu Santo é Forte’, lançado em 2022.

Quem também vem para reforçar o time é a artista amazonense Gabi Farias, com mais de 11k de ouvintes mensais na plataforma Spotify, e a DJ Luana Aleixo, a ‘Luaninha’, conhecida na cena local alternativa. Gabi é cantora, compositora, instrumentista e professora de música e apresentará suas próprias composições do álbum ‘Enchente’, produzido neste ano. Ela foi atração do Festival Sensacional, realizado em junho deste ano, em Belo Horizonte (MG), e se apresentou ao lado de nomes como Baco Exu do Blues, Liniker e Letrux.

Confira valores dos ingressos:

Pista Premium

(acesso à pista, frisa e arquibancadas)

R$105 meia-entrada e meia-entrada social (mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível).

Área VIP Open Bar

Drinks Mormaço, Gin & Tônica, Vodka Soda, água, refrigerante e cerveja. Valor único de R$265 – terceiro lote.

*Com informações da assessoria

