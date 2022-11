Mais de 79 mil devem fazer o Enem 2022 no Amazonas neste domingo (13)

Manaus (AM) – Mais de 79 mil candidatos devem fazer a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) neste domingo (13), no Amazonas.

A segunda fase das provas do Enem será aplicada no dia 20 de novembro. Em todo o país, o total de candidatos para esta edição do exame chegou a 3.396.632. A previsão é que o gabarito oficial seja divulgado no dia 24 de novembro.

No comparativo com 2021, o Amazonas não registrou grandes alterações na quantidade de participantes. No ano passado, foram contabilizadas 79.577 inscrições, 207 a menos que o registrado neste ano, que é de 79.781.

Dos mais de 79 mil inscritos nesta edição, 77.876 farão a prova em formato impresso. Os outros 1.905 realizarão a versão digital.

As notas do Enem podem ser utilizadas em programas que dão acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

