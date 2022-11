Amazonas FC anuncia renovação com atacante Miliano

O Amazonas estreia no Barezão 2023 no dia 29 de janeiro, às 15h

Manaus (AM)- Peça importante na conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Amazonas Futebol Clube nesta temporada, com participação direta em seis gols da equipe na competição, o agora atacante Miliano é o 5º jogador a renovar com a Onça-pintada para 2023.

O atleta disputará seu primeiro Estadual com a camisa aurinegra.

“Muito feliz por seguir no clube onde vivi o melhor momento da minha carreira. Sei da responsabilidade, que será ainda maior na próxima temporada, mas acredito teremos totais de condições de desempenhar um bom papel em todas as competições que iremos disputar”, avaliou o canhoto, que buscará sua 3ª final consecutiva de Campeonato Amazonense.

Miliano Tavares de Oliveira tem 27 anos e é natural de Anamã, cidade localizada a 165 quilômetros de Manaus. Vice-campeão amazonense nas duas últimas edições de Estadual – por São Raimundo e Princesa do Solimões respectivamente –, ele chegou à Onça-pintada para a disputa da Série D 2022 e entrou em campo 11 vezes, marcou três gols e distribuiu três assistências.

“Foi um jogador que nos ajudou muito na campanha do acesso, com uma bola parada muito forte, entrega dentro de campo e dedicação nos treinamentos do dia a dia. Conhece bem o Campeonato Amazonense, que será nossa primeira competição no ano, e não tenho dúvidas de que vai nos ajudar na próxima temporada”, disse o presidente aurinegro, Weslley Couto.

O Amazonas estreia no Barezão 2023 no dia 29 de janeiro, às 15h, em local a definir, diante do Manauara. A programação de pré-temporada ainda não foi determinada pelo clube.

Elenco aurinegro para 2023:

Goleiro: Soares

Lateral-direito: Adriano

Meia: Kaue

Atacantes: Miliano e Cortez

