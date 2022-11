Desvendar realiza festival em Manaus com esporte e sustentabilidade

Manaus (AM)- Idealizado e produzido pelo Instituto Incentivar, o projeto Desvendar Esporte realiza, na próxima quinta-feira (17), um festival esportivo especial para marcar o encerramento das atividades em 2022. O evento será realizado na Vila Olímpica (Av. Pedro Teixeira, 1271-1359) e terá a presença de cerca de 350 alunos, que demonstrarão, além dos aprendizados práticos em atletismo e ginástica rítmica, os materiais produzidos por eles próprios nas aulas, como um incentivo à sustentabilidade.

A programação será iniciada às 8h, com uma recepção aos participantes, e, às 9h, após a divisão de equipes e abertura oficial, começam as competições. Ao final, previsto para às 11h, todos os participantes receberão as medalhas de premiação e os lanches para repor as energias.

“É gratificante ver o quanto eles se desenvolveram, não apenas no âmbito esportivo, mas na consciência sustentável. Tenho certeza que irão apresentar grandes habilidades nas modalidades, mas, principalmente, todo o aprendizado obtido durante o projeto, a importância da reciclagem e do reuso de materiais, podendo incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo”, enfatiza Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, coordenador do programa.

O Desvendar

Nos últimos 12 meses, os alunos participantes, todos com idade entre 10 e 14 anos, passaram por uma série de atividades de atletismo e ginástica rítmica, nas quais aprenderam sobre as modalidades e sobre a importância da sustentabilidade, criando acessórios esportivos com o uso de reciclagem.

Foram diversas etapas durante o projeto, desde o primeiro contato até as atividades práticas, nas quais os alunos foram estimulados, de maneira orientada, a organizarem equipes, formatos, regras e materiais, construindo o processo junto aos professores, e não passivamente.

A ideia surgiu da missão do Instituto Incentivar de desenvolver o esporte educacional por meio de processos de impacto, atendendo demandas sociais e de sustentabilidade dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).

Desvendar Esporte Fase 1

O Projeto Desvendar Esporte Fase 1 é realizado pelo Instituto Incentivar, por meio de recursos incentivados, com patrocínio de Águas de Manaus e com apoio da Prefeitura de Manaus.

Foto: Márcio Ricardo

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Seleção Brasileira faz primeiro treino no CT para Copa

Felipão anuncia aposentadoria como treinador

Solidariedade move corredores em Manaus