Reabilitado no projeto RespirAr, ex-atleta pretende permanecer na atividade física

Manaus (AM) – Em uma cadeira de rodas e com 30 quilos a menos, Samuel Monteiro, 62, chegou ao RespirAR para tratar sequelas da Covid-19.

Após ter recebido alta no projeto, o ex-atleta pretende voltar às atividades físicas. O projeto é coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“Eu não conseguia ficar em pé, mas graças a iniciativa do governador Wilson Lima, com o acompanhamento dos profissionais do RespirAR, voltei a caminhar. Acredito que o fato de eu ter sido atleta me ajudou, por isso daqui para frente eu não vou mais parar”, declarou Samuel Monteiro.

O recordista de salto triplo e ex-técnico da seleção amazonense de atletismo na década de 70, foi acometido pela Covid-19 em julho de 2021. Ele teve 93% do pulmão comprometido e precisou ficar internado no hospital por 38 dias. O ex-atleta ficou 13 dias foi intubado e passou pelo procedimento de traqueostomia.

“Muito nos orgulha fazer parte e escrever histórias como esta. Samuel concluiu com êxito as etapas de reabilitação do RespirAR, com sessões de fisioterapia e atividade física orientada, agora está preparado para novos desafios. Nosso objetivo é esse, ir além da reabilitação, proporcionar qualidade de vida por meio do esporte”, afirmou Neibe Araujo, coordenador do projeto RespirAR.