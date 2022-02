Wallace Oliveira representa CMM na entrega de certificados do Projeto RespirAR

O programa tem o objetivo de tratar as sequelas deixadas pela Covid-19 em pacientes já recuperados da doença, oferecendo sessões gratuitas de fisioterapia pulmonar à população

Manaus (AM) – O vereador Wallace Oliveira (Pros), como primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), representou a Casa na entrega dos certificados do programa RespirAR, pertencente a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), na manhã desta sexta-feira (18), na Vila Olímpica de Manaus, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

“Como primeiro vice-presidente, representei a CMM na entrega dos certificados do programa RespirAR, da Faar e da SES-AM, pelo governador Wilson Lima. Além do lançamento do projeto que incentiva a prática esportivas na capital e interior, houve também a inauguração da nova quadra de Futevôlei”, disse na sede da Vila Olímpica.

O programa tem o objetivo de tratar as sequelas deixadas pela Covid-19 em pacientes já recuperados da doença, oferecendo sessões gratuitas de fisioterapia pulmonar à população. Participam desse processo de reabilitação, profissionais da saúde e de educação física, da SES-AM e da Faar.

“Só em 2021, o programa RespirAR atendeu aproximadamente 37 mil pessoas em dez unidades espalhadas pela capital, como podemos perceber a grandeza de tal ação”, exemplificou o parlamentar.

Na mesma ocasião, aconteceu o lançamento do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), o qual foi destacado pelo vereador Wallace Oliveira.

“Também houve o lançamento oficial do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que fomenta a prática esportiva e a inclusão social entre os jovens e crianças das comunidades da capital e do interior, alcançando assim mais de 5 mil pessoas em Manaus e mais seis cidades do Estado”, afirmou.

Wallace Oliveira, em nome de CMM, parabenizou o Governador e todas as pessoas envolvidas nos projetos pelo trabalho efetivado, ressaltando os benefícios agregados que a população irá receber por participar das atividades.

“Parabenizo ao governador Wilson Lima, e todas as equipes participantes, pela iniciativa de ajudar na reabilitação das sequelas desencadeadas pela Covid-19 e, também, por desenvolver ações que não apenas apenas primam pela saúde e pelo estímulo à prática desportiva da população, como melhoram a qualidade de vida dos beneficiados”, concluiu.

