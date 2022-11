Manaus e Abree realizam drive-thru de eletroeletrônico e eletrodomésticos pós-consumo

A ação vai ocorrer neste sábado (19) das 9h às 17h, no parque municipal do Mindu

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), realiza campanha de coleta de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo.

A ação vai ocorrer neste sábado (19) das 9h às 17h, no parque municipal do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. A campanha visa receber equipamentos em fase final de vida útil e tem a missão de incentivar e conscientizar a população sobre a destinação ambientalmente correta dos produtos.

Para participar da coleta, é orientado separar todos os produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que serão descartados. Os produtos vão desde fones de ouvido a geladeiras que não funcionam mais. As equipes da Semmas e da Abree estarão no local para receber os resíduos e tirar dúvidas em relação à importância da destinação ambientalmente correta dos materiais. Além disso, a Prefeitura de Manaus entregará uma muda para cada consumidor que levar equipamentos durante a campanha, mais um incentivo de cuidados positivos com o meio ambiente.

“A parceria firmada com a Prefeitura de Manaus já vem sendo desenvolvida há um tempo e tem apresentado grandes conquistas para o meio ambiente e a população local. Essa campanha é fundamental para a conscientização da população, para que assim seja criada uma cultura de descarte ambientalmente correto e colabore com os avanços da logística reversa, à medida que os subprodutos dos equipamentos eletroeletrônicos serão reinseridos em novos ciclos”, explica o presidente executivo da Abree, Sérgio de Carvalho Maurício.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus, Antonio Ademir Stroski, confirma que Manaus está inserida no debate nacional quando o assunto é a logística reversa.

“O evento do dia 19 está inserido no conjunto das ações da Prefeitura de Manaus com compromisso da gestão integrada dos resíduos sólidos, com ênfase no pleno funcionamento da logística reversa, deste e dos demais setores, além da efetiva participação da nossa população. Vale lembrar que Manaus foi a primeira capital da Amazônia a contar com uma central exclusiva para o processo da logística reversa na região”, disse Stroski.

Entre os produtos a serem descartados, estão celulares, fone de ouvidos, geladeiras, baterias, televisores, secadores, batedeiras, fogões e micro-ondas.

A Abree, como entidade gestora, colabora no atendimento legal da destinação de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados pelos consumidores, visando atingir as metas estabelecidas no Decreto Federal 10.240/20, com a presença já em mais de 1,3 mil municípios e mais de 4,7 mil pontos de recebimentos distribuídos pelo país.

No site da associação é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos, basta acessar o site: https://abree.org.br/pontos-de-recebimento e informar seu CEP. Além disso, consta uma lista completa de quais produtos podem ser descartados, como batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão, entre outros.

Fundada em 2011, a Abree é uma entidade gestora sem fins lucrativos, que define e organiza o gerenciamento da implementação do sistema coletivo de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, promovendo economia em grande escala. Com 56 associados que representam 188 marcas, a Abree é responsável pelo gerenciamento a partir da contratação, fiscalização e auditoria dos serviços prestados por terceiros, além de contribuir com informações para todos os envolvidos da cadeia, responsáveis pela viabilização da logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos no país.

