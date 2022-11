Atraso em calendário da UFAM modifica programação de estudo de alunos e métodos de cursinhos

Estudantes do 1º série do ensino médio, por exemplo, que não realizaram o PSC I em 2022, vão precisar realizar a etapa cursando a 2ª série, em 2023

Manaus (AM) – Desde o início da pandemia da Covid-19, que paralisou temporariamente cursos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a instituição está com o calendário de ingresso atrasado. O Processo Seletivo Contínuo (PSC) da UFAM, por exemplo – uma das formas de entrada para a universidade -, tem acontecido no ano seguinte em relação à série correspondente do ensino médio.

Por isso, alunos da 1ª série do ensino médio demonstram preocupação quanto à realização da prova, que está prevista para acontecer em agosto de 2023 devido ao atraso causado pela pandemia. Em 2022, a UFAM previu realização somente das etapas II e III, para alunos que cursaram a 2ª e a 3ª série do ensino médio em 2021. Desde a pandemia, as instituições de ensino foram obrigadas a fecharem para manter o isolamento social e prevenir a saúde dos alunos.

Dois anos em um

Contudo, com as escolas seguindo a grande de ensino anual, algumas disciplinas se acumulam e cabe ao aluno estudar, simultaneamente, para duas séries. Estudantes do 1º série do ensino médio, por exemplo, que não realizaram o PSC I em 2022, vão precisar realizar a etapa cursando a 2ª série, em 2023. Portanto, será necessária uma adaptação para que os assuntos da 1ª série sejam lembrados no ano seguinte.

Esse acúmulo gera ansiedade e preocupação nos estudantes, que além de aprender assuntos do ano matriculado, tem de se desdobrar para conciliar também o aprendizado de reforço oferecido por cursos preparatórios, que já utilizam a estratégia de lecionar as duas séries simultaneamente.

Louise Caroline Morais, de 15 anos, já teve a primeira experiência prestando o vestibular da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), o Sistema de Ingresso Seriado 1 (SIS), e relata que já não está tão ansiosa para fazer a prova do PCS, porque os dois processos são semelhantes. Porém, ela consiera um desafio ter que aprender assuntos de duas séries ao mesmo tempo.

A estudante conta que se sente ansiosa e pressionada ao mesmo tempo por causa do curto prazo entre o edital e as provas do processo seletivo. Foto: Arquivo pessoal

“Obviamente que estudar para o vestibular nunca é fácil, e fica ainda mais difícil quando se tem que lidar com o dobro de matérias. Mas acredito que o fato de já ter passado esse ano inteiro estudando para o SIS, fez com que as preocupações para o PSC I, no ano que vem, sejam mais voltadas a somente revisar o assunto em si”, relata a estudante.

Outro problema é o período entre o edital e as provas. De acordo com a estudante, três meses representa pouco tempo para processar tudo o que é pedido pela UFAM. Louise diz que está aprendendo a lidar com essas mudanças.

“Esse tempo de três meses gera muita ansiedade, por ser um intervalo muito curto para estudar assuntos que, com essas mudanças, podem ser completamente novos para nós. Me preocupo com a prova, especialmente por ser um ano depois [da série referente]”, conta Louise.

Louise Caroline revela que está atenta a todos os meios possíveis para a publicação dos editais, sejam eles escritos, televisivos, ou pela internet mesmo. Principalmente, pelo fato de que, na maioria das vezes, as provas são aplicadas apenas três meses após a publicação dos editais. Ela também relata que pretende se inscrever em todos os processos seletivos possíveis para ingressar na universidade pública.

“Nesse momento, pretendo utilizar de todas as oportunidades que tenho pra entrar na universidade. Então, como prestei somente um vestibular até agora, estou me esforçando para conseguir ir bem em todos (Enem, PSC, SIS e MACRO) e assim ter uma maior chance de conseguir entrar na universidade”, afirma Morais.

“As minhas expectativas para o PSC são ótimas, porque mesmo a prova sendo um ano depois, em função da Covid-19, sinto que o cursinho que eu faço (Vetor) e a escola têm disponibilizado aulas direcionadas e completas, fora a estrutura, para tirarmos o atraso que surgiu com a pandemia. Importante frisar a dedicação e o esforço dos professores na metodologia para nos apoiar nesse desafio”, anseia a estudante de 15 anos.

Assim como Louise, a estudante Sarah Tirza, de 16 anos, também pretende ingressar na universidade pública por meio dos processos seletivos, incluindo o PSC da UFAM. Tirza conta que o acúmulo de matérias atrapalha o desempenho na prova e provoca muita pressão nos estudantes.

“Por mais que, teoricamente, no ano anterior já tenhamos visto todos os assuntos, nem sempre é assim que funciona, nem todas as escolas abordam os assuntos que geralmente caem no PSC. E mesmo estudando em cursinho, acompanhar tudo ao mesmo tempo ainda é uma tarefa bem difícil”, alega Sarah Tirza.

Duas séries simultâneas

O coordenador pedagógico e professor Albervan Cidrônio, do grupo Vetor Centro de Estudos, explica que o conteúdo da prova do PSC se torna um resumo daquilo que o discente já absorveu no ano anterior, tanto na escola quanto na unidade de preparação e se torna um pouco “mais fácil” para os alunos aprimorarem seus conhecimentos e, assim, focarem somente nos assuntos mais essenciais de seu ano de formação.

“Basicamente, o conteúdo do PSC é visto aqui, como um período de revisão, porque o aluno já teve acesso a esse tipo de conteúdo, ele já viu esse assunto no cursinho e na escola no ano anterior. Então, no ano da prova, ele só vai revisar esse conteúdo, resolver questões em cima dessa prova para se familiarizar como a prova pede. A partir de simulados, o aluno vai identificar os pontos fracos e pontos fortes e traçar estratégias que ele consiga fazer a prova”, explica Cidrônio.

O coordenador também informa que a maioria dos estudantes que decidem pelas aulas de reforço, visando alcançar a universidade pública, são alunos da rede particular e colégios militares de Manaus. No entanto, nada impede que alunos da rede pública possam buscar o mesmo objetivo.

Período de inscrições

De acordo om o presidente da Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec), Walter Castro, a instituição deve seguir o calendário acadêmico atual e permanecer com o modelo de lançamento de edital e realização de provas no formato atual.

“Nossos processos seletivos estão acompanhando o Calendário Acadêmico da UFAM. Estamos priorizando os processos de seleção para os novos alunos. Quem está cursando a 3ª série do ensino médio em 2022, deverá fazer a 3ª etapa em março de 2023, com o edital sendo publicado em janeiro. Para quem está cursando a 1ª e a 2ª séries do ensino médio em 2022, as provas da 1ª e da 2ª etapas do PSC devem acontecer em agosto de 2023”, explica Castro.

Como funciona o PSC

Uma das formas de ingressar na UFAM é por meio do Processo Seletivo Contínuo (PSC). Este processo seletivo é destinado para estudantes de ensino médio da rede pública, particular e militar, credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação.

O PSC funciona da seguinte maneira: o candidato é submetido a uma avaliação seriada e contínua, ou seja, faz uma prova em cada série do ensino médio de acordo com seu ano de formação. Vale ressaltar que as inscrições devem ser renovadas a cada série/etapa do processo seletivo.

Os estudantes de ensino médio a partir da 1ª série podem se inscrever via internet, pagar o boleto gerado no ato da inscrição e realizar a prova cerca de três meses após o lançamento do edital.

O candidato que não puder comparecer no dia da prova da 1ª etapa e, consequentemente, tirar nota zero (0), poderá se inscrever para realizar a 2ª etapa, conforme descrito no edital. Os demais, se zerarem a prova, são automaticamente excluídos. Na última etapa, onde o aluno realiza a prova baseada em conhecimentos gerais e específicos, há a redação. O estudante pode realizar esta etapa em até 5h de prova.

Após a realização de todas as etapas, é somado o total de pontos obtidos e se chega à média final. O aluno é classificado conforme a nota de corte da universidade e pode ingressar no curso desejado ou não.

Composição de disciplinas

Para a 1ª e 2 ª etapa, a prova é composta por 54 questões objetivas, que abordam assuntos das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Literatura.

Já na 3ª etapa do PSC, a prova é composta por 54 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física, Matemática e uma redação.

As inscrições para a 1ª etapa do PSC 2023, projeto 2025, devem ser feitas através do link no endereço da Compec (compec.ufam.edu.br).

Os candidatos da rede pública de ensino do Estado do Amazonas (exceto aqueles matriculados regularmente no município de Manaus) serão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

