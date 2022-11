Avião da Latam colide com veículo antes de decolar e deixa dois mortos no Peru

A Latam Airlines disse nesta sexta-feira (18) que um de seus aviões de passageiros colidiu com um veículo na pista do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, no Peru, antes de decolar. Segundo a companhia aérea, dois bombeiros que estavam no solo morreram.

Vídeos que circulam nas redes sociais e em canais peruanos mostram o momento da colisão.

Jorge Chavez em Lima, o aeroporto mais importante do Peru, suspendeu todas as operações e está investigando as causas do acidente, disse Lima Airport Partners, que opera o aeroporto.

A Lima Airport Partners havia dito anteriormente que todos os passageiros saíram ilesos.

Imagens publicadas no Twitter pela rádio local RPP Notícias mostraram um avião da LATAM Airlines parcialmente em chamas na pista.

O oficial do corpo de bombeiros Mario Casaretto disse à RPP Notícias que o avião relatou problemas com o trem de pouso. O voo LA2213, envolvido no acidente, fazia a rota doméstica Lima-Juliaca, informou a Latam Airlines.

“Neste momento, informamos que não houve vítimas fatais entre as pessoas que estavam a bordo da aeronave e estamos focados em dar apoio aos passageiros e seus familiares. Além disso, está sendo realizado um trabalho em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do ocorrido o mais rápido possível” , disse a Latam.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Família pede ajuda para custear tratamento de fotógrafo internado há 14 dias após acidente de moto

Tiroteio em show de Xand Avião e Nattanzinho deixa um morto e nove feridos no Piauí

Covid-19: Brasil registra 72 mortes e 28,4 mil casos em 24h