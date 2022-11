Família pede ajuda para custear tratamento de fotógrafo internado há 14 dias após acidente de moto

Pedro Gabriel sofreu um acidente de moto e colidiu com um outro veículo na avenida Grande Circular, no dia 2 de novembro

Manaus (AM) – A família do fotógrafo Pedro Gabriel, de 34 anos, está pedindo ajuda para custear as despesas médicas, que incluem pagamento a cuidadores que acompanham o profissional desde a sua internação no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações do artista plástico e designer gráfico, José Pedro, pai do fotógrafo, o filho sofreu um acidente de moto e colidiu com um outro veículo na avenida Grande Circular, no dia 2 de novembro, e ficou com traumatismo craniano.

“A gente não sabia do acidente. Só soubemos porque ele não chegava em casa e ligamos para o celular dele. Quem atendeu foi um policial, dizendo que ele já estava no João Lúcio”, conta o pai de Pedro Gabriel.

Conforme o designer gráfico, o fotógrafo está internado há 14 dias em estado grave. Porém, ele não está em leito, pois o hospital está lotado de pacientes e acompanhantes. A família teve que comprar um colchão, fraldas, e outros suprimentos médicos, para que Pedro Gabriel fosse atendido.

“Faz 14 dias que meu filho está no João Lúcio com traumatismo craniano, coágulos no cérebro e ninguém toma uma providência. Ele já fez várias tomografias, que mostrou vários coágulos grandes, e nenhum neurologista se posicionou para fazer cirurgia. E mantiveram o menino somente com medicação que não faz efeito. Corre o risco de darem alta para o meu filho e ele morrer em casa”, reclama José.

Despesa com acompanhantes

De acordo com o artista plástico, os maiores custos são com cuidadores que acompanham o rapaz de 34 anos, já que nem ele [o pai] e nem a esposa de Pedro Gabriel podem ficar com ele.

“Eu sou tetraplégico há 20 anos e não recebo nenhum benefício do governo. A esposa dele tem uma filhinha que ainda mama e que vai fazer um ano mês que vem. A situação é complicada, não temos outro tipo de ajuda. E hoje eu soube que ele está sendo atendido por um clínico geral. Isso é um absurdo. Desde sexta-feira (11) que estamos tentando transferir ele para o Hospital Getúlio Vargas, para ter uma segunda opinião, porque é muito grave”, relata João.

Jose Pedro afirma ainda que devido ao estado de seu filho, quando retiram a sedação, ele tem picos de agitação que ninguém consegue conter. Além disso, o artista plástico afirma que não pode se deslocar até o hospital por causa de sua limitação. No entanto, nesta quinta-feira (17), irá até o local em busca de resposta.

No desespero, o homem apela ao Governo do Amazonas para que tome providências em prol de seu filho. “Se fosse filho de um político, não estaria nem em Manaus. Quero respostas. Vão operar? Vão transferir para o HUGV, onde é melhor aparelhado?”, afirma o homem.

José Pedro afirma se sentir triste e impotente por estar acamado, sem poder correr atrás do que é prioridade para o seu filho. “[Me sinto] indignado com o tratamento que é dado à população. Não desejo a nenhum pai passar pelo que estamos passando. Chega a ser desumano”, conta.

O pai de família lembra que pessoas já tentaram dar o “golpe do pix” na família, afirmando ser um médico que possuía a medicação que o paciente estava precisando. Porém, João afirma que eles estavam em alerta para essas situações e não caíram na armadilha.

“Tentaram dar golpe em mim. Uma pessoa se passando por médico me enviou uma mensagem no WhatsApp pedindo dinheiro, porque precisavam de uma medicação que o hospital não tinha. Mandaram número de pix para que fosse feito um depósito, porque tinha um representante da Medley que tinha a medicação à pronta entrega. Não caímos, é lógico, por estarmos atentos, mas a bandidagem se aproveita dos familiares dessa forma”, relata.

O homem conta que algumas pessoas realizaram um evento de skate para ajudar, mas só conseguiram arrecadar R$ 700. Com isso, a família está disponibilizando o pix para ajuda financeira, pelo número de celular (92) 99198-2762 (Jose Pedro Da Silva Pereira/Picpay). Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo mesmo telefone do pix ou pode visitar o perfil de seu filho, por meio do Instagram (@pedrograbriel).

