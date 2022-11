Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável realiza 4ª reunião ordinária do ano

A reunião aconteceu no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizou, na tarde de terça-feira (22), a 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), que tem como presidente o secretário da pasta, Wanderson Costa. Na pauta do evento, o balanço das ações realizadas este ano e as primeiras propostas para 2023.

A reunião aconteceu no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), no Centro, e contou com a presença de representantes dos nove polos de agricultura familiar do município, de entidades parceiras como Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Banco da Amazônia (Basa), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com o secretário da Semacc e presidente do CDMRS, Wanderson Costa, a participação de órgãos convidados permite levar propostas e soluções para as várias demandas apresentadas pelos agricultores familiares.

“O conselho existe para a gente discutir as demandas da zona rural e buscar as devidas soluções, por isso convidamos vários parceiros para esse diálogo. Aqui, ouvimos as demandas, encaminhamos aos parceiros e depois voltamos, para prestar contas do que foi realizado. Hoje, trouxemos Afeam e Basa, que vão alinhar treinamento com os comunitários sobre linhas de crédito, já na primeira reunião de 2023. É determinação do prefeito David Almeida, que as políticas públicas avancem também para o setor primário” , explicou Wanderson Costa.

Para o Marco Antônio Lima, representante da Semmas, que apresentou aos presentes, os projetos desenvolvidos pela secretaria de Meio Ambiente, a reativação do conselho, que estava parado há mais de dois anos, foi uma grande conquista para os comunitários.

“É importante que esse conselho siga ativo, porque ele funciona como grande impulsor de políticas para o setor primário e é importante a participação de todas as entidades relacionadas ao setor, para que possamos avançar com as propostas” , enfatizou o representante da Semmas.

A chefe do distrito de obras da zona Centro-Oeste, da Seminf, Socorro Diniz, que também atende a área rural, explicou que a parceria entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, por meio da Semacc, busca levar mais qualidade de vida para a zona rural.

“Estamos aqui para ouvir as demandas e, posteriormente, seguindo orientação do secretário Renato Júnior, atender as comunidades da melhor forma possível, promovendo a devida assistência à zona rural” , reforçou a chefe do distrito de obras.

David Israel, que é representante do projeto de assentamento Tarumã-Mirim, polo 8 da Agricultura Familiar, acredita na força que o conselho tem de atender às necessidades da zona rural que, segundo ele, são muitas.

“É por meio desse conselho que a gente consegue viabilizar a entrada de vários órgãos municipais, estaduais e federais nas comunidades e o empenho do prefeito David Almeida e do secretário da Semacc, Wanderson Costa, tem sido fundamental para que as políticas públicas cheguem até nós e as necessidades sejam atendidas”, reforçou David Israel.

De acordo com a diretora de Agricultura e Abastecimento da Semacc, Meyb Seixas, que também é vice-presidente do CMDRS, essa foi a última reunião ordinária de 2022, mas o trabalho do conselho, este ano, não encerrou.

“Ainda vamos ter mais uma reunião este ano, de forma extraordinária, para discutir o regimento interno do conselho, porque queremos entrar 2023 com os procedimentos aprimorados, a fim de melhorar o atendimento aos produtores rurais de Manaus” , finalizou a vice-presidente.

