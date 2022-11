Em jogo morno, Inglaterra e Estados Unidos fazem o quinto 0 a 0 da Copa do Mundo

Doha (CAT) – Depois de encantar a todos na primeira rodada da Copa do Mundo, a Inglaterra encarou um valente time dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (25), no estádio Al Bayt, e não conseguiu sair do 0 a 0. Os norte-americanos, inclusive, foram superiores na partida.

Os comandados de Gareth Southgate golearam o Irã por 6 a 2 no primeiro embate, enquanto o adversário tinha empatado por 1 a 1 com Gales. No encontro entre ambos, porém, as forças se equivaleram.

O primeiro tempo mostrou dois times com bastante intensidade na marcação e buscando acelerar as jogadas sempre que tinham a posse de bola. No placar de chances, duas para cada: Kane e Mount ameaçaram pelos ingleses, enquanto McKinnie e Pulisic chegaram perto do gol do outro lado.

A etapa final foi melhor para os americanos em um primeiro momento. Com boa atuação do meio-campo, o time conseguiu empurrar a Inglaterra para trás e criou volume de jogo. Chegaram a ser cinco escanteios seguidos, mas nenhum com uma finalização de qualidade.

Os técnicos buscaram mudanças com as substituições, mas as defesas seguiram sobressaindo nas disputas individuais com os respectivos ataques. Os ingleses, com quatro pontos, lideram o Grupo B. O Irã é o segundo, com três, enquanto os EUA têm dois. O quarto, mas ainda com chance, é Gales, que tem apenas um ponto conquistado.

Poucos gols

Esse foi o quinto 0 a 0 da Copa do Mundo FIFA-2022 até o momento na fase de grupos. O recorde histórico é de sete empates sem gols em disputas do principal torneio do mundo.

Na última rodada, a líder Inglaterra enfrenta o lanterna País de Gales dependendo de um empate para avançar à próxima fase. Os Estados Unidos, por sua vez, fazem um jogo de mata-mata contra o Irão: quem vencer, avança. Os jogos acontecem na terça-feira (29).

