Atacante segue no Amazonas FC para a próxima temporada

Manaus (AM)- O Amazonas Futebol Clube anunciou, neste domingo (27), a permanência do atacante Bruno Nunes para 2023. O jogador, que chegou no decorrer da Série D do Campeonato Brasileiro, não atuou pela Onça-pintada por questões burocráticas. Ele foi emprestado para o Manaus, onde disputou a última edição da Terceira Divisão.

“Decidi ficar porque acredito no clube, nas pessoas que estão trabalhando nele e tenho certeza de que grandes coisas vão acontecer em 2023, como já aconteceu neste ano. Que a gente possa buscar alcançar os objetivos do Amazonas”, declarou o centroavante, que pela primeira vez na carreira vai disputar o Campeonato Amazonense.

Bruno Fernandes Nunes tem 32 e é natural de Petrolina-PE. Antes de chegar ao Aurinegro ele estava no Guarani Venâncio Aires-RS, clube pelo qual disputou o Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso. Por questões burocráticas, não atuou pela Onça, foi emprestado ao Manaus e fez parte do elenco esmeraldino que manteve o clube na Série C.

“Infelizmente não pudemos contar com ele nesta temporada, mas vai fazer parte do elenco em 2023. É um atacante mais de área, com uma bola área forte, faz bem o pivô, características importantes que podem ser exploradas em determinadas situações de jogo. Esperamos que ele possa nos ajudar ano que vem”, avaliou o presidente do Amazonas, Weslley Couto.

O Aurinegro estreia no Barezão 2023 no dia 29 de janeiro, às 15h, diante do Manauara, em local a definir. A programação de pré-temporada ainda não foi determinada pelo departamento de futebol.

Elenco aurinegro até o momento:

Goleiro: Soares;

Lateral-direito: Adriano e Yuri Ferraz;

Zagueiro: Alison;

Volante: Delciney;

Meia: Kaue e Rafael Tavares;

Atacante: Bruno Nunes, Cortez, Luan Santos, Miliano e Ruan;

