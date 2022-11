Nos jogos do Brasil, arrecadação de brinquedos é direcionada para a Arena da Amazônia

Manaus (AM)- Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, conforme decreto estadual, os pontos fixos de arrecadação de brinquedos da campanha “O Mundo Encantado do Natal” funcionam até o meio-dia. Por este motivo, as doações são direcionadas para a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores, zona centro-sul de Manaus.

No local, por meio do projeto “Copa na Arena”, do Governo do Amazonas, os torcedores contam com dois postos de coleta: um pela entrada da avenida Constantino Nery; e o outro pela rua Jornalista Flaviano Limongi. Nestes pontos, também são aceitas doações de alimentos não-perecíveis.

Neste ano, a campanha solidária, coordenada pelo Fundo de Promoção Social (FPS), tem como objetivo alcançar mais de 300 mil crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de 0 a 12 anos, em todo o Amazonas. As arrecadações serão distribuídas por meio do “Natal Itinerante” da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Ao todo, são 18 pontos fixos de arrecadação espalhados por Manaus, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Destes, quatro são na modalidade drive-thru. As doações podem ser feitas até o dia 5 de dezembro.

Balanço

No primeiro dia do projeto “Copa da Arena”, realizado no dia 24 de novembro, foram arrecadados 100 brinquedos e mais de 1,5 tonelada de alimentos. O próximo jogo da Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira (28), ao meio-dia, e o FPS convida a população a realizar seu gesto de solidariedade no local.

Na Arena da Amazônia, o Governo do Estado disponibilizou uma megaestrutura com telão para os torcedores assistirem aos jogos de maneira gratuita, além de shows musicais, praça de alimentação, espaço kids e postos de vacinação para atualização do esquema vacinal contra a Covid-19.

Confira os pontos de coleta:

• Centro de Convivência do Idoso de Aparecida – Rua Wilkens de Matos, s/nº, Nossa Senhora Aparecida

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Rua Tupinambá, 119, Cidade Nova

• Centro de Convivência da Família Maria Miranda Leão – Rua Loris Cordovil, 1, Alvorada

• Centro de Convivência da Família 31 de Março – Rua 21, 453, Japiim

• Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo – Rua da Penetração III, quadra 60 s/n, Mutirão

• Centro de Convivência André Araújo – Rua 5, 220-260, Raiz

• Palácio Rio Negro – Avenida Sete de Setembro, 1546 – Centro

• Palácio da Justiça do Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Avenida Silves, 2222, Crespo

• Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião, Centro

• Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, Centro

• Sambódromo – Avenida Pedro Teixeira, 2565, Flores

• Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro

Modalidade drive-thru:

• Estádio Carlos Zamith – Avenida Cosme Ferreira, Coroado

• Estádio Oswaldo Frota – Rua Ibirapitinga, 48, Cidade Nova

• Estádio da Colina – Avenida Presidente Dutra, 183, São Raimundo

• Vila Olímpica – Avenida Pedro Teixeira, 1271-1359, Dom Pedro

