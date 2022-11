Projeto ‘Circo na Escola’ leva arte para o bairro Alvorada

Manaus (AM) – A 4ª edição do projeto “Circo na Escola” passou neste domingo (27), no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hermann Gmeiner, localizado no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. Promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Fundo Manaus Solidária, a ação tem como objetivo levar cultura e educação por meio da arte circense.

Para o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, o evento é de extrema importância para a comunidade, porque aproxima o aluno da escola. “A gestão do prefeito David Almeida tem como objetivo aproximar mais a criança da escola, além de fazê-la ter acesso à cultura. Iremos fechar o projeto com chave de ouro este ano, na zona rural, no mês de dezembro”, afirmou.

O diretor da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste, Dalmir Salazar, destaca que esse tipo de atividade pós-pandemia, é muito válida para a comunidade. “Essa é uma oportunidade de muitas crianças conhecerem o circo. Elas estão encantadas com a mágica e palhaços”, salientou.

O Cmei Hermann Gmeiner atende alunos da primeira infância em tempo integral.

Fazem parte do projeto os palhaços Espoleta, Teco-Teco, Letreka e Lero-Lero; o mágico Davis; o boneco de ventríloquo Luizinho e o Mister Alain.

A lista com os nomes das escolas por onde o projeto irá passar está no site www.manaussolidaria.com.br. O circo já passou nos bairros Lago Azul, Japiim e Cidade de Deus. Até dezembro, vai passar pela zona rural da capital.

