Rio Preto da Eva dá início aos VI Jogos Escolares

Rio Preto da Eva (AM) – A Prefeitura de Rio Preto da Eva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMECD), realizou, na manhã desta terça-feira (29), a festa de abertura do VI Jogos Escolares de Rio Preto da Eva (JERPE). A cerimônia ocorreu no Ginásio Dayson Siqueira Pinto, no Centro da cidade.

Ao todo, 640 atletas de seis escolas municipais competirão nas modalidades futsal, handebol, voleibol, queimada, dama, xadrez, tênis de mesa e atletismo, nas categorias infantil e juvenil, feminino e masculino.

“Fizemos tudo do bom e do melhor para receber todos os estudantes e atletas. Que esses jogos sejam feitos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e com muita lealdade e parceria”, frisou a secretária da SEMECD, Eliete da Cunha.

VI edição do JERPE terá a participação de 640 atletas Foto: Chicão Marques

Durante a abertura, as delegações das escolas Alegria de Saber, Gilberto Mestrinho, Menino Jesus, Luiz Alberto Carvalho Castelo, Ivanilde Braga Brandão, e Divino Espírito Santo, entraram no Ginásio com os professores e atletas.

A Pira Olímpica simbolizando o início das competições, foi acesa pelo atleta Danrley Braga Marinho, do Taekwondo. Filho de Rio Preto da Eva, ele tem em seu histórico 26 lutas, das quais ganhou 25. Entre os seus títulos estão: 8 vezes campeão rio-pretense, 1 vez campeão paulista, 1 vez campeão brasileiro, dentre outros.

O prefeito Anderson Sousa participou da cerimônia de abertura. Um dos maiores incentivador e apoiador do esporte, Anderson comentou sobre a inauguração de mais um ginásio no município que está em fase final de acabamento, e a construção de um ginásio no ramal Manápolis, para atender os alunos e moradores daquele região.

“Nós estamos felizes em realizar mais uma edição do JERPE. Rio Preto da Eva é um celeiro de atletas, quem sabe a gente não revele mais um grande desportista. Mas além disso, que nós possamos tornar essas crianças e adolescentes bons cidadãos, corretos, leais, por meio do esporte”, pontuou.

A abertura dos jogos ainda contou com apresentações dos grupos de líderes de torcidas de três escolas, e o desfile dos concorrentes a Garoto e Garota JERPE 2022.

O JERPE será encerrado na próxima quinta-feira (1°) com as entregas de troféus e medalhas.

*Com informações da assessoria

