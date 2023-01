Embarcação bate em barranco e deixa feridos, no interior do Amazonas

Amazonas (AM) – Um acidente aconteceu, na madrugada de domingo (15), no rio Solimões, próximo aos municípios de Codajás e Anori, no interior do Amazonas. Uma lancha, denominada “Diamante”, bateu por volta da 3h em um barranco de terra.

Os 30 passageiros do “Diamante” foram socorridos, na manhã deste domingo, pelo bombeiros da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar, do município de Manacapuru. Entre os passageiros, três pessoas ficaram gravemente feridas serem arremessadas com o impacto da batida.

Vítimas do acidente foram transferidas para Manacapuru Fotos: Divulgação

Os passageiros foram levados para o porto da Terra Preta em Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus), onde receberam Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e foram encaminhadas para a unidade hospitalar de Manacapuru.

A embarcação saiu do município de Japurá com destino a Manaus, com 30 passageiros e seis tripulantes. No momento do acidente, uma forte chuva caia na região.

