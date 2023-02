FAFs abre inscrições para Curso de Formação de Arbitragem, em Manaus

Manaus (AM) – A Federação Amazonense de Futsal (FAFs) irá qualificar a arbitragem para as competições em 2023. Neste início de temporada, a entidade vai promover um curso para que homens e mulheres que trabalham com o esporte.

O Curso de Formação de Oficial de Arbitragem organizado pela FAFs acontece no período de 1 a 5 de março, na Vila Olímpica de Manaus. É uma oportunidade para os profissionais que pretendem crescer e trabalhar na modalidade, uma vez que os campeonatos da federação também são uma fonte de renda extra para autônomos do esporte, acadêmicos e profissionais de Educação Física.

As inscrições estão abertas e o investimento no curso é no valor de R$600. O pagamento pode ser feito via PIX ou no cartão de crédito, parcelado em duas vezes. Informações pelo Whatsapp (92) 98123-6392.

“Neste início de temporada, o objetivo da FAFs é capacitar os profissionais que trabalham na arbitragem das competições oficiais. Trabalhar nos campeonatos da federação também significa uma renda extra para os profissionais do apito”, explicou o presidente da FAFs, Marcelo Galvão.

Com informações da assessoria*

