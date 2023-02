Rodrigo Guedes pede que viaduto da Bola do Produtor seja denominado Amazonino Mendes

Na indicação, Guedes considera reconhecido o valor do homenageado, como político e cidadão, além do respeito e amor que sempre demonstrou por Manaus

Manaus (AM) – Em decorrência do falecimento do ex-governador, Amazonino Mendes, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) apresentou indicação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para a Prefeitura de Manaus denominar a estrutura viária que será construída na Avenida Autaz Mirim, localizada na rotatória da Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus de “Complexo Viário Amazonino Armando Mendes”.

Amazonino foi três vezes prefeito de Manaus, governador do Estado por quatro mandatos, além de senador da República, foi um chefe de Estado de elevado espírito público tendo a política como vocação. Nascido em Eirunepé (AM), em 16 de novembro de 1939, Amazonino Armando Mendes ganhou destaque na política do Estado do Amazonas, principalmente nos anos 1980 e 1990.

Além de ser responsável pela construção do primeiro complexo viário da capital, de um hospital de grande porte na zona leste, do Bumbódromo de Parintins e a criação da Universidade Estadual.

Na indicação, Guedes considera reconhecido o valor do homenageado, como político e cidadão, além do respeito e amor que sempre demonstrou pela cidade de Manaus.

“Amazonino foi um político que realizou muitas obras para Manaus. Por isso, acredito que é mais prudente que seja denominado o viaduto como Amazonino Mendes, seria justo tendo em vista a relação do Amazonino com a Zona Leste de Manaus. Ele era a cara daquela zona da cidade, inclusive ele fundou boa parte da Zona Leste. Esse seria um ato de gratidão aos seus inúmeros feitos”, disse.

Em paralelo a solicitação de Guedes, a Câmara Municipal tramita um requerimento para que o complexo viário seja uma homenagem ao jogador de futebol Pelé. Agora, as duas solicitações devem tramitar e serem votadas na Casa Legislativa.

