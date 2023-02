Corpo é encontrado com garganta golpeada no Centro de Manaus

O homem foi encontrado com a garganta golpeada

Manaus (AM) — O corpo de um homem não identificado, que aparenta ter 20 anos, foi encontrado, na manhã deste domingo (19), na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus. O homem foi encontrado com a garganta golpeada.

Próximo ao corpo da vítima tinha um rastro de sangue, o que indica que a pessoa foi arrastada para o local. Ele usava uma camiseta e boné branco, uma calça em tom amarelo mostarda e sandália azul.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e vai para perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Leia mais:

Corpo encontrado esquartejado na AM-010 é identificado