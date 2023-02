Cidades de São Paulo decretam estado de calamidade por conta das chuvas

O estado de São Paulo sofre com as consequências dos temporais que afligem as cidades desde sábado (18). O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, que foram impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região. O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras. Equipes médicas estão de prontidão para receber e atender a população. Unidades de saúde avaliam abertura de leitos inativos.

O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel Ricardo Pereira, acompanha as ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas. Seis equipes da Defesa Civil Estadual atuam de forma suplementar nos municípios afetados. Até o momento, foram registrados oficialmente 19 óbitos, 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas.

APOIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Após solicitação do governador de São Paulo, o Exército Brasileiro autorizou o emprego de tropas e meios do Comando Militar do Sudeste nas ações de suporte às vítimas das chuvas. As forças armadas disponibilizaram duas aeronaves, um HM-1 Pantera e um HM-4 Jaguar, com as respectivas equipes de busca e salvamento. Técnicos do batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba atuarão nos trabalhos de resgate de desobstrução da BR-101.

ATENDIMENTO MÉDICO

A Secretaria de Estado da Saúde informa que os hospitais regionais do Litoral Norte e de São José dos Campos estão com plena capacidade para o atendimento às vítimas das chuvas deste final de semana. Ambas as unidades estão em alerta para receber possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Caso necessário, elas poderão abrir leitos extras. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da Capital também estão aptas a receber os feridos.

Uma equipe do GRAU se deslocou para a região e, em conjunto com o helicóptero Águia, da PM, resgatou uma grávida em trabalho de parto. Mãe e criança já chegaram ao Hospital Regional do Litoral Norte e passam bem. O Estado também está providenciando insumos de saúde e medicamentos para enviar para as equipes de resgate que estão nas regiões afetadas.

ESTRADAS

As ações para a desobstrução de rodovias atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte seguem em andamento pelos técnicos do Governo do Estado de São Paulo. Já foram desobstruídos pontos das Rodovia SP-055.

Atualmente, os seguintes trechos com interdição total ou parcial nas estradas:

A Rodovia SP-055 registrou desobstrução parcial do tráfego nos seguintes trechos que estavam com bloqueio total:

Km 061 – queda de barreira

Km 096 – queda de barreira

Km 099 – alagamento

Km 116 – queda de barreira

Km 164 – queda de barreira

As fortes chuvas ocasionaram quedas de barreiras nas estradas de acesso à região. Neste momento, as seguintes rodovias estão com pontos de interdição total e parcial:

Total

Rodovia dos Tamoios (SP-099) – km 65 litoral e km 82 sentido capital

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055) –

Km 174 – queda de barreira; Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores; Km 065 – queda de barreira; Km 097 – alagamento;

Parcial

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 188 – erosão; Km 180 – queda de árvore; Km 205 – alagamento; Km 237 – queda de barreira; Km 066 – queda de barreira; Km 070 – queda de barreira; Km 084 – queda de árvore; Km 095 – alagamento; Km 061 – queda de barreira; Km 096– queda de barreira; Km 099 – alagamento; Km 116 – queda de barreira; Km 164 – queda de barreira.

Mogi-Bertioga

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Uma equipe do DER esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via. Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juqueí, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Os técnicos da Sabesp continuam trabalhando para o pronto restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água no Litoral Norte e Baixada Santista. As fortes chuvas registradas desde sábado (18) deslocaram grande quantidade de lama, pedras, troncos, galhos, entre outros materiais que reduzem a vazão da água tratada nas estações. O abastecimento no município de Ilhabela está em processo de regularização. Em São Sebastião e Caraguatatuba a companhia utiliza caminhões tanque para realizar o abastecimento emergencial a equipamentos públicos até a regularização do sistema. Em Ubatuba, o abastecimento opera parcialmente.

