Presidente Lula sobrevoa áreas afetadas pelas chuvas em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou as áreas afetadas por chuvas no litoral norte de São Paulo, junto a uma comitiva de ministros na manhã desta segunda-feira (20), de acordo com a assessoria de imprensa do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Após a vistoria aérea, Lula e os ministros se reuniram com lideranças e autoridades locais, no Teatro Municipal de São Sebastião (SP), a cidade mais afetada pelos fortes temporais.

A parceria que estamos fazendo aqui é uma fotografia do nosso trabalho conjunto. Unidos seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido. Contem com o governo federal.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/DUW22EIoPC — Lula (@LulaOficial) February 20, 2023

Além de Rui Costa, também acompanham Lula ministros como Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Renan Filho (Transportes), Márcio França (Portos e Aeroportos) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que está em Guarujá (SP), acompanharia a comitiva, mas desistiu após constatar que não conseguiria chegar ao local devido a interdições na BR-101, principal ligação entre as duas cidades.

No Guarujá, Tebet acompanhará nesta segunda o prefeito Dr Válter Suman (PSDB) em uma visita a um dos centros de acolhida montados na cidade para receber famílias desalojadas, de acordo com sua assessoria.

*Com informações do IstoÉ

Leia mais:

São Paulo tem 970 desalojados e 747 desabrigados após chuvas