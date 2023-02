Zé Felipe tem crise de ansiedade durante show e recebe ajuda de Virgínia

Após alguns sites repercutirem a apresentação do cantor em Paracuru, no Ceará, o casal se pronunciou sobre o episódio

Após último show de Zé Felipe ter viralizado nas redes sociais de forma negativa, Virgínia e o marido explicaram, nesta terça-feira (21), o motivo para a performance negativa do cantor que precisou da ajuda da influencer no palco. A razão revelada pelo casal seria porque o artista teve uma crise de ansiedade durante a apresentação.

“Eu tive uma crise de ansiedade; foi a segunda vez que tive. Quem tem sabe o quão ruim que é. Virginia me ajudou muito a terminar o show. Só quem estava comigo sabe o quão difícil foi terminar. (…) Eu estou vendo alguns sites de fofoca falando coisa, postando coisa. Tem que procurar saber antes de qualquer coisa, para postar, até porque a única coisa da vida que vocês fazem é dar notícia, então busquem saber”, explicou o cantor.

Virginia também se pronunciou em defesa de Zé Felipe e disse que o marido se superou para poder terminar a apresentação. A influenciadora também publicou um trecho de seu vídeo mais recente, em que o próprio cantor falou um pouco sobre a experiência ruim.

“No segundo show, em Paracuru, Josephino (Zé Felipe) teve uma crise de ansiedade no meio do palco e, mesmo assim, não saiu, continuou cantando lá. Só que ele estava meio ‘em choque’, não sei explicar. Fiquei megapreocupada, porque foi de 100 a 0. Ele estava bem animado e do nada ‘baixou’, senti que tinha que fazer alguma coisa e entrei no palco”, declarou.

Além disso, Virginia relatou que foi de “cortar o coração” ter que vê-lo se explicar sobre o ocorrido, pois Zé Felipe ama fazer shows: “Eu não ia falar nada, mas ver ele se explicando sobre isso me corta o coração, pois ele se entrega, ama fazer show! E toda vez só são os comentários negativos que repercutem”.

* Com informações do site Metrópoles

