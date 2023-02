Saullo Vianna participa da assinatura da ordem de serviço para a construção de ginásio no AM

Parintins (AM) – O deputado federal Saullo Vianna (União Brasil) participou, nesta sexta-feira (24), da assinatura da ordem de serviço para iniciar a construção do ginásio poliesportivo do Colégio Nossa Senhora do Carmo no município de Parintins, a 365 quilômetros de Manaus.

A obra será realizada com recursos de emendas destinadas pelo parlamentar quando ainda era deputado estadual em parceria com a prefeitura do município.

“Estamos mais uma vez destinando emenda para Parintins, agora para a construção do Ginásio aqui no colégio Nossa Senhora do Carmo, que é um colégio tradicional da cidade e que já formou vários parintinenses. Muito em breve, vamos retornar para entregar a obra concluída, e assim continuar esse trabalho de parceria, ajudando a cidade e principalmente, a educação”, afirmou o parlamentar.

Questionado sobre sua atuação como deputado federal em relação ao município, Saullo Vianna fez questão de garantir que continuará a contribuir com as ações de desenvolvimento da cidade, focadas em saúde, educação, esporte e cultura. “Quero continuar destinando emendas para poder ajudar. Hoje, mesmo vou reunir com o prefeito Bi Garcia e com os vereadores para definir quais são as prioridades para que eu possa, agora como deputado federal, continuar contribuindo.”

Parceria

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Bi Garcia falou sobre a parceria antiga com o deputado federal Saullo Vianna desde sua passagem pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), tendo sido ele o parlamentar que mais destinou emendar para Parintins.

“A nossa é uma parceria das instituições e de políticos que têm compromisso com vida do povo do Amazonas. O Saullo disponibiliza R$ 1,6 milhão de sua emenda para construção do ginásio e a prefeitura entra com quase R$ 300 mil para essa obra. Essas parcerias são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da população e fazem com que a gente mantenha esse relacionamento de amizade e fraternidade, mas também de muito trabalho junto ao Governo do Estado com o Governador Wilson Lima, com os deputados, senadores e todos aqueles que contribuem para o crescimento da população parintinense”, explicou Bi.

Sonho antigo

Em maio, o Colégio Nossa Senhora do Carmo completa 67 anos de existência e a gestora da unidade, Irmã Maria Iracema, diz que a construção do ginásio é a realização de um projeto antigo, desde os tempos da fundação da escola. “Esse é um sonho de 67 que está sendo realizado agora. Em nome dos professores, dos alunos e dos pais, eu agradeço pelo deputado investir esse recurso, que podia ser aplicado em outras áreas, mas veio pra nós e vai fazer a diferença”, disse a gestora.

* Com informações da assessoria

