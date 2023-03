Saullo Vianna diz que primeiro desafio do GT da Reforma Tributária será unificar duas PECs

Parlamentar do AM afirma que ambas as propostas terão resistência dos Estados e Municípios, que temem perder arrecadação

Manaus (AM) – O primeiro desafio do Grupo de Trabalho que analisa a proposta de Reforma Tributária será a unificação das duas Propostas de Emenda Constitucional (PECs). Conforme o deputado federal Saullo Vianna (União-AM), na próxima semana, o GT vai trabalhar para juntar a PEC número 25, que tramita na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está atualmente parada no Senado.

Na avaliação dele, todas as duas desagradam os entes subnacionais (Estados e municípios) e deverão contar com as resistências de govenadores e prefeitos. Isso porque, ao preverem a unificação dos tributos concentrando o sistema arrecadatório na União, há o temor da perda de autotomia federativa e, por consequência, da queda significativa na arrecadação.

“A preocupação maior é quanto à falta de clareza de como se dará o recolhimento e partilha dos impostos que afetarão não apenas os Estados e municípios, como a diversos setores da atividade econômica do país”, afirma Saullo Vianna.

Além de participar da segunda reunião do GT da Tributária, quando foi divulgado o calendário das ações do colegiado, Saullo Vianna também se reuniu com o Secretário Extraordinário para a Reforma Tributária, Bernard Appy.

Proposta para ZFM- Na ocasião, Appy, anunciou que, em 30 dias a equipe econômica do governo apresentará uma proposta específica que contemple a manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus e, com isso, a geração de empregos – cerca de 500 mil diretos e indiretos – e a conservação da floresta.

“O secretário nos disse que a Zona Franca seguirá tendo tratamento diferenciado e que tudo que for decidido relativo ao nosso modelo econômico será negociado com a nossa bancada amazonense e com o Governo do Amazonas”, revelou o parlamentar.

