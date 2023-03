Ituano elimina Corinthians nos pênaltis na Neo Química Arena

No tempo normal, o Corinthians empatou com o Ituano por 1 a 1 na tarde deste domingo (12), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Com o placar igualado, a partida acabou decidida nas penalidades máximas, e o Galo de Itu converteu sete cobranças — contra seis do Timão — e conquistou a vaga na semifinal do Estadual.



Os autores dos gols com bola rolando foram Raí Ramos e Paulinho, ambos na primeira etapa. Fábio Santos, Fagner e Gil desperdiçaram seus pênaltis, enquanto Felipe Saraiva fechou as cobranças da garantindo a classificação do time do interior paulista.

Só dá Ituano



O Corinthians tinha mais a bola, mas o Galo de Itu destruia com facilidade as construções do time de Fernando Lázaro. Além disso, a equipe armava contra-ataques perigosos com Marcelo Freitas, Raí Ramos e Gabriel Barros nas costas de Fábio Santos.



Justamente pelo lado direito do ataque do Ituano que o primeiro gol aconteceu. Com liberdade, o lateral Raí Ramos acertou um ‘petardo’ no ângulo de Cássio, aos 25 minutos, e abriu o placar na Neo Química Arena. Lindo arremate, mas há quem diga que o goleiro corintiano poderia ter feito a defesa.



Paulinho marca



O Alvinegro praticamente não assustava o goleiro Jefferson Paulino e sentia dificuldades em construir jogadas ‘pelo chão’. Até que Adson recebeu pelo lado direito, puxou para a canhota e acertou cruzamento na cabeça do meio-campista Paulinho, que recolocou o Timão no jogo aos 34’.



Suado



O Ituano diminuiu o ritmo na segunda etapa, enquanto o Corinthians cresceu. Com Fagner e Róger Guedes participando mais, as melhores chances do Timão nasciam em subidas pelos lados do campo. Yuri Alberto acertou a trave e teve uma chance clara aos 44′, mas parou em Jefferson Paulino. Fausto Vera, com 47 minutos, não completou cabeceio embaixo da trave, e o placar permaneceu empatado.



Alerta de pênaltis



Fábio Santos, cobrador oficial do Corinthians, abriu a disputa desperdiçando a penalidade. Além dele, o experiente Fagner perdeu sua cobrança e, em sequência, Cássio defendeu a de Mário Sério, mas Gil acertou na trave a cobrança seguinte. O atacante Felipe Saraiva fechou a conta e garantiu a vaga do Ituano na semifinal.



Sequência



O Galo de Itu enfrentará o Palmeiras na semifinal do Paulistão. Enquanto isso, o Corinthians tem seu próximo jogo oficial marcado para a estreia no Brasileirão, contra o Cruzeiro, em abril.

*Com informações do Lance

Leia mais:

América-MG vence Cruzeiro e fica perto da decisão do Campeonato Mineiro

Pilates contribui para redução de dores musculares, estresse e ainda auxilia no parto

Brasil quer ser a sede da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027