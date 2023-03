América-MG vence Cruzeiro e fica perto da decisão do Campeonato Mineiro

Mais organizado e com um futebol superior, o América-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 0, gols de Aloísio e Juninho, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro. O duelo foi disputado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, neste sábado (11).



O Coelho teve o controle do jogo, mesmo com a Raposa ficando mais tempo com a bola. O domínio territorial do Cruzeiro não se convertia em chances de gol. Enquanto isso, o América, bem mais estruturado, tinha ataques mais precisos, além de contar com as falhas grotescas da defesa celeste.



A partida teve bons momentos, mostrando que o América é uma equipe que pode ir longe na temporada. Quanto ao Cruzeiro, a comissão técnica terá de reavaliar os sucessivos erros defensivos que o time vem tendo neste ano de 2023.

Vantagem aumentada



O América está com um “pé” nas finais, pois para perder a vaga na decisão terá de perder por uma diferença superior a três gols. O empate também é favorável ao time de Vagner Mancini.

Arbitragem ruim



Paulo César Zanovelli não foi à altura de um clássico de semifinais. Atuação insegura, com um lance bizarro, em colaboração com o VAR, que primeiro deu pênalti em Gilberto, e somente após longos minutos de revisão, viu impedimento no lance anterior do atacante celeste, invalidando a penalidade.



Torcida desanimada



Os cruzeirenses que foram à Arena do Jacaré não saíram com esperança de reversão no segundo jogo. Paulo Pezzolano foi vaiado, junto com o time. Ronaldo, que esteve no jogo, também sofreu com alguns protestos da torcida.

*Com informações do Lance

América-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentam no próximo fim de semana, para confirmar quem irá à final do Estadual.