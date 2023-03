Governo começa a pagar auxílio-moradia a desabrigados por chuva na Manaus 2000

As famílias foram incluídas no programa Bolsa Moradia Transitória, da Unidade Gestora de Projetos Especiais

Três famílias da comunidade Manaus 2000, desabrigadas após as chuvas do último sábado (25/03), já receberam o auxílio-moradia do Governo do Amazonas. Com o repasse, na noite desta segunda-feira (27/03), o abrigo provisório na Igreja Sagrada Família da área missionária de Cáritas, no bairro Japiim, zona sul, começou a ser desocupado.

As famílias foram incluídas no programa Bolsa Moradia Transitória, da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Ao todo, 20 pessoas foram acolhidas pela parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc) e igreja. Outras três famílias seguem acolhidas e aguardando finalização dos trâmites dos processos.

A autônoma Marinês Batista, de 31 anos, passou três dias no abrigo com o marido. Eles perderam a casa e todos os pertences com a chuva. Agora, após a assistência prestada pelo Estado, eles saem com esperança de reconstruir a vida.

“Eu recebi o auxílio do governo e, a partir de hoje, tentarei seguir minha vida, porque eu fui uma das que perdeu totalmente a casa e vamos correr atrás, porque, graças a Deus, eu não perdi a vida, estou bem e com saúde. Graças a Deus, eles estão dando essa oportunidade de a gente ir pra uma moradia melhor, digna, e estou feliz em ir para casa, para um canto que vai ser meu e vou poder lutar, trabalhar e conseguir minhas coisas novamente”, disse Marinês.

Daniel Silva, de 22 anos, trabalha com reciclagem e também perdeu o pouco que tinha. Ele, assim como as demais famílias, deixou o abrigo com uma cesta básica, água, roupas doadas, colchão e roupa de cama.

“Aqui foi ótima a estadia, me trataram super bem, estou ganhando minha cesta e, essas coisas todas aqui, que são necessárias. Estou indo pro apartamento agora e vou construir minha vida de novo”, almeja o reciclador.

Ações

Responsável pelo abrigo, a Sejusc viabilizou, junto à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e à UGPE, documentação, auxílio e transporte dos desabrigados para seus novos lares, além de fornecer alimentação durante as estadias.

Jussara Pedrosa, titular da Sejusc, explicou o processo.

“A partir de hoje, começaram os pagamentos dos auxílios. Então, pelo menos três famílias que estavam no abrigo Caritas já estão sendo desmobilizadas e indo para suas novas casas, suas novas moradias. Elas estão saindo daqui com jantar, com kits de alimentação, água, pelo menos para começarem suas vidas agora”, frisou a secretária.

As demais famílias devem deixar o abrigo no decorrer desta semana, sendo assistidas pela UGPE e pela Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

Leia mais

Prefeitura atende famílias do Monte das Oliveiras afetadas pelas fortes chuvas