Adolescente fere dois colegas e uma professora em colégio de Goiás

Dois estudantes e uma professora foram feridos por um adolescente de 13 anos armado com uma faca na manhã desta terça-feira (11) no Colégio Estadual Doutor Marco Aurélio, em Santa Tereza de Goiás, norte do estado. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é aluno do colégio.

Segundo Secretaria de Segurança Pública, as vítimas sofreram ferimentos leves, foram socorridas e não correm risco de vida. Já o agressor foi contido por funcionários até a chegada da Polícia Militar ao local.

A SSP ainda revelou que as forças policiais de Goiás estão com “máxima atenção” após o caso e “trabalham nas redes atrás de pessoas que possam praticar ou fomentar esse tipo de atentado”.

Já Secretaria Municipal de Assistência Social do município anunciou que, em virtude do ataque, “as atividades estarão suspensas dos dias 11 a 14/04”.

