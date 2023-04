Mulher é presa após tentar matar marido com veneno de rato em suco no AM

Vítima sofreu o envenenamento após receber um suco com a substância no trabalho.

Uma mulher identificada como Wanessa dos Santos Pereira, de 44 anos, foi presa, no último sábado (15), em Manaus, após tentar matar o próprio marido, de 43 anos, com veneno de rato. Segundo a polícia, o fato ocorreu no dia 23 de março deste ano, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital).

O delegado Cícero Túlio, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que a vítima sofreu o envenenamento após receber um suco com a substância no trabalho.

“A mulher contratou uma mototaxista que levou o suco envenenado até o trabalho da vítima. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança”, disse o delegado.

O homem começou a sentir fortes dores e ficou inconsciente após ingerir um suco preparado pela mulher.

Em razão da gravidade do caso, a vítima foi transferida para uma unidade hospitalar em Manaus, onde foi constatado o envenenamento por substância conhecida como “chumbinho”, que é frequentemente usada como veneno para matar ratos. O copo onde suco foi servido foi encaminhado para análise pericial.

Após perceber que o marido não havia morrido, Wanessa fugiu para Manaus, onde passou a se esconder na casa de familiares até ser presa.

“Durante esse período, ela ficava trocando de endereço, mas conseguimos localizá-la e demos andamento na ordem de prisão preventiva”, disse Cícero Túlio.

Conforme a polícia, a vítima ficou internada por cerca de 10 dias no Hospital 28 Agosto, precisou ficar entubado, mas se recuperou e recebeu alta. O homem retornou para Tabatinga, onde está em recuperação.

“O homem tem a absoluta certeza que foi a própria companheira que tentou matá-lo. Não foi constatado ainda a motivação do crime. Ela alega que não teria motivos e marido poderia ter sofrido um mal súbito. Mas há suspeitas que ela já o envenenava aos poucos até para confirmar a tese dela de que ele sofria com comorbidades na saúde”, explicou o delegado.

De acordo com a polícia, Wanessa foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado e deve ficar à disposição da Justiça.

