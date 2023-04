Navios de cruzeiros trouxeram 13 mil turistas a Manaus

Manaus (AM) — Durante a “Temporada de Cruzeiros 2022/2023” mais de 13 mil turistas passaram por Manaus a bordo de luxuosos navios. De outubro de 2022 até a primeira quinzena de abril deste ano, a capital amazonense recebeu 12 embarcações. O receptivo dos turistas foi promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em conjunto com o Governo do Amazonas, via Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

Em média, Manaus recebeu a visita de três navios por mês, sendo dezembro o mês que recebeu o maior número de turistas, 4.612 mil em dois cruzeiros distintos. O maior navio desta temporada, o Volendam da empresa Holland América, chegou a Manaus no dia 1° de dezembro de 2022, com 2.365 mil cruzeiristas a bordo.

“Esperávamos uma retomada natural após o período difícil que tivemos para o turismo, mas precisamos ser ativos nesse processo, como forma de potencializar essa demanda reprimida por quase três anos”, disse o prefeito de Manaus, David Almeida.

“Quando apresentamos a cidade ao turista, tentamos fazer com que ele crie um vínculo, que conheça e se apaixone pela identidade local, para, quem sabe, voltar no futuro. Não basta abrirmos as portas, precisamos oferecer conforto”, acrescentou

Como forma de potencializar os ganhos com o turismo, a cidade tem trabalhado em receptivos que incluem rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, entrega de mapas da cidade no porto e dicas de roteiro nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs). O objetivo é, além de incentivar a economia, apresentar a cultura brasileira e a amazonense aos estrangeiros.

“O setor turístico de Manaus representa um elemento fundamental e potencialmente valioso de emprego e renda para a população. É uma atividade que engloba vários setores pulsantes em uma mesma região: gastronomia, artesanato, cultura, história e belezas naturais, possibilitando oportunidade de emprego para muitas pessoas. E, seguindo a determinação do prefeito David Almeida, vamos trabalhar para transformar o turismo numa mola propulsora para a economia da nossa cidade”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

Das 12 embarcações que permaneceram fundeadas próximas ao porto da cidade neste período, três visitaram a capital amazonense pela primeira vez: Insígnia, Volendam, Ocean Explorer. Juntos, os três navios trouxeram à cidade mais de 3.818 mil turistas.

O diretor de turismo da Manauscult, Evilázio Nascimento, comentou que para a próxima temporada estão previstas 34 escalas em Manaus. O que representará um aumento de 100% em relação à temporada atual.

“Antes da pandemia de Covid-19, na Temporada de Cruzeiros 2019/2022, um total de 17.428 mil turistas, entre passageiros e tripulantes, passaram por Manaus num período de sete meses. Em junho deste ano, vamos apresentar o balanço final da temporada 2022/2023, que possibilitará termos uma análise qualitativa do índice de satisfação dos turistas em relação ao receptivo, opções de lazer, gastronomia, telefonia, sinalização e limpeza pública”, concluiu.

A entrega de mapas bilíngues e intervenção artística são uma das ações durante o receptivo, além da entrega de artesanatos regionais a todos os turistas que desembarcam e a placa de “Boas Vindas” aos comandantes dos navios que chegam à cidade pela primeira vez.

O último navio desta temporada, o Silver Shadow, chegará em Manaus no dia 14 de maio, com 694 turistas, com um gasto médio de 80 dólares por dia, o que representará uma injeção de R$ 280.376,00 na economia.

*Com informações da assessoria

