Organizado pela UEA, III GastroHepato  reunirá especialistas da área de Manaus e do país

Evento está com inscrições abertas até o dia 17 de maio e acontecerá no dia 20, na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA)

Manaus (AM) – Apresentar e discutir as doenças do tubo digestivo e hepáticas. Estes são os temas do III Gatrohepato Manaus. O evento, organizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), é destinado a estudantes e profissionais da área da saúde. Ocorrerá no formato híbrido e está marcado para o dia 20 de maio, das 8h às 12h, na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na avenida Carvalho Leal, nº 1.777, bairro Cachoeirinha.

As inscrições seguem até o dia 17 de maio, por e-mail, com preenchimento da ficha disponível no site www.gastrohepatomanaus.com.br. O valor para acadêmicos é de R$ 10,00 e R$ 20,00 para médicos e profissionais da saúde. Após isso, as inscrições ocorrerão somente no local do evento.

Pela primeira vez em caráter híbrido, no III Gatrohepato Manaus também será abordado o desafio do diagnóstico e tratamento das doenças inflamatórias intestinais, o novo conceito de neurointestino, assim como as atualizações no tratamento da hemorragia digestiva alta por úlcera. Já na temática voltada para as doenças hepáticas, será apresentada a epidemia silenciosa – a doença hepática gordurosa metabólica, a hepatite B na região amazônica e as diferentes causas de icterícia.

Cristina Melo, coordenadora do evento e professora da UEA, explica que haverá um foco especial aos cuidados paliativos e, ainda, as principais indicações de transplante de fígado. “Este evento é aberto à comunidade acadêmica em geral e à comunidade médica, além dos alunos da UEA. Esse é um evento único, voltado para a temática das doenças do tubo digestivo e do fígado. E quanto mais a gente conhecer e puder divulgar, melhor vamos conseguir tratar e abordar os pacientes no nosso dia a dia com essas doenças tão comuns”, explica.

Foram convidados para discorrer sobre os assuntos, profissionais da UEA, da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), da Uninove (Bauru), da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Amazonas (Sobed-AM), da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), da Sociedade Brasileira de Hepatologia, do Hospital (Unifesp) e do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV/Ufam).

O III Gatrohepato Manaus é realizado pela UEA e recebe financiamento do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Parev/Fapeam).

O evento também é apoiado pelo Governo do Amazonas, Liga Acadêmica de Hepatologia do Amazonas (LAHEP-AM), Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Prodimagem, Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), Sabin, Myralis, Sociedade Amazonense de Gastroenterologia (SAG) e pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed-AM).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sistema de cotas da UEA é defendido durante audiência pública na Aleam

Wilson Lima afirma que irá atuar para reestabelecer sistema de cotas da UEA