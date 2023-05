Programação do Dia das Mães inclui homenagem à Whitney Huston

Manaus (AM)- Manaus vai ganhar uma programação especial no Dia das Mães com uma homenagem a uma das melhores cantoras de todos os tempos. O espetáculo “Uma Saudação à Whitney Houston” será realizado no próximo dia 14, às 20h, no Teatro Manauara, pela primeira vez na capital amazonense. A vencedora da 5ª edição do The Voice Brasil, Mylena Jardim, será a responsável por dar vida à artista.

Usando uma sequência de figurinos originais da cantora, Mylena emociona ao interpretar com originalidade Whitney Houston. Bailarinos e músicos ao vivo completam a experiência que tem arrastado público de várias idades.

“Pela primeiríssima vez estaremos em Manaus, no Teatro Manauara, homenageando essa grande artista que é a Whitney Houston. Estou muito feliz em levar esse lindo espetáculo para a capital amazonense, será uma noite emocionante com vários hits que marcaram a carreira da Whitney. É até difícil escolher, mas tenho certeza que todos vão gostar. O público não pode perder, espero todos!”, afirmou Mylena.

Clássicos atemporais que marcaram gerações como I Will Always Love You, I Have Nothing, Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody, entre outros sucessos, compõem o repertório do musical que já foi assistido por mais de 100 mil pessoas no Brasil e na Europa.

Ingressos

Para comemorar o Dia das Mães de maneira especial, quem optar pelo “Combo Dia das Mães” compra 1 ingresso no valor da inteira e ganha 1 ingresso grátis. Os valores variam de R$ 50 a R$ 100. Eles podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital.

O musical acontece no Teatro Manauara, no Shopping Manauara, às 20h. Os portões estarão abertos a partir das 19h e a classificação indicativa é livre.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus Country Festival terá espetáculo musical e campeonato de rodeio no CSU do Parque Dez

Mais da metade dos brasileiros pretende presentear as mães

Coral da FUnATI apresenta espetáculo no Teatro da Instalação