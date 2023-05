VÍDEO: ‘Amarelinho’ pega fogo no bairro Santa Etelvina, em Manaus

Segundo testemunhas, o incêndio ocorreu após uma uma falha elétrica no micro-ônibus.

Um micro-ônibus do transporte Alternativo, conhecido como “Amarelinho”, pegou fogo na noite desta quinta-feira (11), no Conjunto Manauara 1, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de moradores que testemunharam a situação, o incêndio ocorreu após uma uma falha elétrica no micro-ônibus.

Durante o desespero causado, as pessoas ainda gravaram um vídeo, onde é possível ver o momento exato em que o veículo começa a incendear e é rapidamente tomado pelo fogo.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamada para conter as chamas, mas o veículo acabou totalmente destruído.

Veja o vídeo