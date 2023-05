Perícia conclui laudo do acidente aéreo de Marília Mendonça

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá apresentar, nesta segunda-feira (15), o resultado final da perícia do acidente que causou a morte da cantora Marília Mendonça, segundo o Metrópoles.

A família da cantora e o advogado Robson Cunha foram convidados a comparecer ao local às 14h para receber o relatório com as conclusões da investigação. Os procuradores do caso estarão presentes. O Cenipa ainda não divulgou nenhuma informação sobre os resultados.

Relembre o caso

No dia 5 de novembro de 2021, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, foi vítima de uma queda de avião numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte (MG). A cantora tinha um show marcado em Caratinga, cidade a 12 quilômetros do local do acidente.

Nascida em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995, Marília surgiu como ícone do “feminejo” em 2016 com os sucessos “Infiel” e “Eu sei de cor”, canções emocionantes que marcaram milhares de fãs. Antes, ela já era compositora de sucessos do sertanejo, incluindo músicas que escreveu para famosos. Marília deixou o filho Léo Dias Mendonça Huff.

Vazamento de fotos

No dia 13 de abril, fotos da autópsia da cantora foram vazadas e, por conta disso, a Polícia Civil de Minas Gerais abriu um procedimento administrativo para investigar o caso. Os policiais afirmam que, na investigação, é possível identificar todos os acessos ao sistema onde as fotos, exclusivas do inquérito que investiga a morte da cantora, estão armazenadas.

O caso é investigado pela polícia de Minas Gerais, já que foi lá que aconteceu o acidente que matou a cantora.

No dia seguinte, 14 de abril, Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais para falar sobre o vazamento. Em um desabafo emocionado, Ruth disse que o neto Léo, de 3 anos, filho de Marília com o cantor Murilo Huff, já entende os fatos e pediu “respeito e empatia“.

A rainha do sertanejo não resiste aos ferimentos e vai a óbito Foto: Reprodução

“Apesar de o episódio ter acontecido ontem (quinta-feira, dia 13), eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ele já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa”, afirmou Ruth, acrescentando: “A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende”.

Depois, Ruth fez um post com fotos de Marília Mendonça que “merecem ser compartilhadas”.

Em nota, o advogado da família, Robson Cunha, se diz indignado com o vazamento das fotos. Ele considera “inconcebível” que documentos de um inquérito que corre em sigilo e com restrições de acessos, tenham sido divulgados de forma “irresponsável, desumana e criminosa”. A nota destaca, ainda, que compartilhar as fotos também é crime.

Veja a nota oficial da assessoria da cantora

“Começaram a circular em grupos de Whatsapp fotos exclusivas do Inquérito Policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça. A mãe da cantora, D.Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem.

O advogado que representa a família, Dr. Robson Cunha, manifestou total indignação com o material divulgado e manifestou da seguinte forma: “É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse. O Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. Informo ainda, que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material”.

*Com informações do Portal Terra

