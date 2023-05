Vídeo: Preso suspeito de matar a mãe e esfaquear a própria avó em Manaus

Crime ocorreu no dia 14 de maio, às vésperas do Dia das mães

Manaus (AM) – Foi preso na tarde desta sexta-feira (19), o jovem Ezequias Lima, de 29 anos, suspeito de matar a mãe a facadas e ainda tentar assassinar a própria avó no dia 14 de maio. Caso ocorreu na rua Q, conjunto Renato Júnior, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu em um posto de combustíveis do bairro Chapada, Zona Centro-sul, por meio de uma guarnição da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Familiares de Shirley Lima, de 53 anos, morta pelo filho e de uma idosa, de 76 anos, que levou quatro facadas, estiveram na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e conversaram com a reportagem do Em Tempo.

De acordo com informações da irmã de Shirley, que não quis se identificar, Ezequias teria matado a mãe por causa de uma camisa.

“Ele queria uma camisa que a minha irmã tinha e não queria que ele pegasse, com medo de que ele trocasse por drogas. Ele ainda jantou, como se já estivesse planejando matar toda família”, disse a irmã.

O padrasto de Ezequias contou que o jovem já havia agredido a mãe por outras vezes.

“Quando eles moravam no interior do Amazonas, esse menino já tinha ferido a mãe dele com uma terçadada. Acredito até que se a filha dele, de 5 anos, não estivesse na igreja ele teria matado ela também.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a DEHS onde serão realizados os processos cabíveis. Logo após Ezequias deve ficar à disposição da Justiça do Amazonas.

Ainda de acordo com a família das vítimas, no dia do crime, a idosa deu entrada em grave estado de saúde em um hospital de Manaus. Dias após o fato ela recebeu alta médica, mas precisou retornar para unidade hospitalar quando descobriu que o pulmão dela havia sido perfurado em virtude das facadas que sofreu do neto.

Maiores detalhes sobre a prisão e motivação do crime ainda devem ser passados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

