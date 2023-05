Irmãs estupradas pelo padrasto são resgatadas em comunidade em Manaus

As vítimas vinham sofrendo abuso sexual há três anos

Duas adolescentes, de 13 e 15 anos, que eram estupradas pelo padrasto, foram resgatadas nesta quinta-feira (18), em uma comunidade da zona rural de Manaus.

De acordo com informações da polícia, as vítimas sofriam abuso sexual há três anos e só agora conseguiram conversar com funcionários da escola onde estudavam e pediram socorro.

As meninas relataram que os abusos aconteciam quando elas estavam dormindo e revelaram que a irmã, de 10 anos, também era vítima dos abusos.

Após saber da denúncia prestada contra ele, o padrasto das meninas fugiu e com ele foi também a mãe das crianças, levando a filha de 10 anos.

Para denunciar casos de abuso sexual e violência contra crianças e adolescentes a polícia disponibilizou o Disk 100.

Leia mais

Proteger crianças de abusos envolve atenção a famílias, diz ministro

Imagens de abuso sexual infantil online crescem 70% no Brasil em 2023

Suspeito de abuso sexual e desaparecimento de adolescente de 17 anos é preso em Manaus