Telegram ignora polícia em investigação contra pornografia infantil

Delegacia de Combate à Pedofilia de SP recebeu 129 denúncias de pornografia infantil no Telegram, que não colabora com investigação

São Paulo (SP) — O descaso do aplicativo de mensagens Telegram com as solicitações de dados feitas pela Polícia Civil de São Paulo em investigações sobre o comércio criminoso de pornografia infantil tornou a plataforma uma verdadeira “terra de ninguém” para a ação de pedófilos.

A constatação foi feita ao Metrópoles pela Delegacia de Combate à Pedofilia, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Só neste ano, o órgão já recebeu 129 denúncias de venda de conteúdo pornográfico em grupos do Telegram.

São fotos e vídeos nos quais crianças e adolescentes aparecem em situações de abuso sexual cometido por pedófilos. No ano passado, foram 339 denúncias do tipo, totalizando 468 casos identificados pela delegacia do DHPP na plataforma de mensagens.

*Com informações do Metrópoles

