Série C: Manaus perde para o Ypiranga-RS por 2 a 0

Erechim (RS) – O jogo entre Manaus e Ypiranga-RS pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi marcado pela derrota do time amazonense por 2 a 0, neste sábado (27), em Erechim (RS).

Os gols da partida foram marcados por William Barbio e Erick Farias. Com a vitória, o clube gaúcho chega aos 10 pontos, essa já é a segunda derrota do Manaus somando seis pontos no campeonato até o momento.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Série , o Ypiranga-RS vai receber a Aparecidense, no dia 4 de junho, às 19h (pelo horário de Brasília) no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O Manaus vai encarar o Volta Redonda, no dia 3 de junho, às 16h, na Colina, em Manaus (pelo horário local).

Vitória verde e amarela! 🟢🟡



Jogando no Colosso, o Canarinho venceu o Manuas, por 2 a 0, com gols de Wiliam Barbio e Erick Farias.#Canarinho pic.twitter.com/egLyzw2gFl — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) May 27, 2023

*Com informações do GE

