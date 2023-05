Coleta de dados do Censo 2022 será encerrada neste domingo (28), diz IBGE

O encerramento da coleta de informações em campo e de apuração do Censo 2022 termina neste domingo (28). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que os dados definitivos da população brasileira serão divulgados em 28 de junho.

Ao participar de reunião com demógrafos e estatísticos do Brasil e de vários outros países, na última semana, o presidente interino do instituto, Cimar Azeredo, admitiu erros e acertos desde o início da realização do Censo, em 1º de agosto do ano passado.

Mas, citou como positivo o uso da tecnologia e como bem-sucedidas as ações de mobilização, como a Favela no Mapa e o Condomínio no Mapa, convocando os residentes dessas áreas a responder os questionários e que ajudaram a reduzir para até 4,5% a recusa da população ao Censo.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Marina Silva diz que Lula vai vetar trecho da MP da Mata Atlântica

Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 45 milhões

Eventos sobre cultura negra mostram avanços sociais, diz historiador