Elenco do São Paulo “abraça” Alexandre Pato em seu retorno ao clube

Alexandre Pato mal foi anunciado como novo reforço do São Paulo e já conta com o apoio de todo o elenco. O jogador realiza a parte final da recuperação da sua lesão no joelho direito no CT da Barra Funda e vem convivendo com os atletas tricolores há algumas semanas, tempo suficiente para ser “abraçado” por todo o grupo.

Alexandre Pato esteve no Morumbi no último sábado, acompanhando a vitória do São Paulo de virada sobre o Goiás, por 2 a 1. Antes de a bola rolar, o atacante marcou presença no vestiário, confraternizando com os companheiros, e, inclusive, acompanhou na beira do gramado o aquecimento do time.

“[O Pato] é um cara muito divertido, alegre, passa a experiência dele para a gente. É muito bom estar ali com ele, aprendendo, e agora estou ansioso para jogar ao lado dele”, comentou Marcos Paulo ao ser questionado sobre sua relação com o novo reforço tricolor.

Apesar de, aparentemente, estar completamente aclimatado no São Paulo, Alexandre Pato ainda precisará de um bom tempo para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. O atacante não atua desde setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito defendendo o Orlando City, dos EUA.

A expectativa é de que Pato comece a treinar com bola a partir desta semana, mas separado de seus companheiros. O atacante tende a participar dos trabalhos com o restante do elenco em cerca de 15 dias e, a partir daí, precisará também se recondicionará fisicamente, uma vez que está afastado dos gramados há mais de oito meses.

“Ele pode acrescentar só coisas boas, pela experiência dele e pelo ótimo jogador que é, pela dedicação que vem trabalhando. Vai ajudar muito a gente”, completou Pablo Maia sobre Pato.

O São Paulo ganhou o domingo de folga após a vitória sobre o Goiás, a sétima em 11 jogos sob o comando de Dorival Júnior, que ainda está invicto à frente da equipe. O elenco se reapresenta nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, iniciando a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Sport, quinta, no Morumbi.

Leia mais:

Brasil vence Nigéria e se classifica às oitavas do Mundial Sub-20

Com gols de Róger Guedes e retorno de Renato Augusto, Corinthians vence Fluminense em Itaquera

Convocados da Seleção: veja a lista de Ramon para amistosos do Brasil contra Guiné e Senegal