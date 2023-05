Psicóloga comete homofobia contra funcionários de restaurante; veja vídeo

Uma psicóloga identificada como Juliana de Almeida Cézar Machado fez várias ofensas homofóbicas contra funcionários de um restaurante no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último sábado (27) e ganhou repercussão nas redes sociais. A mulher vai responder por injúria por preconceito, ameaça e lesão corporal.

Segundo testemunhas, Juliana chegou ao restaurante bastante alterada discutindo com os pais, os ânimos se exaltaram, quando os funcionários tentaram retirar ela do estabelecimento.

Os insultos homofóbicos foram direcionados para os funcionários, a ação foi gravada por clientes que estavam no local.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi apresentada na 5ª DP (Mém de Sá) e, numa rápida análise, o delegado de plantão tinha determinado que a ocorrência fosse registrada como lesão corporal.

Segundo a corporação, “com a divulgação de vídeos feitos no momento das agressões, ficou claro a necessidade de instauração de inquérito policial, a partir do acréscimo de crimes como injúria por preconceito e ameaça, somados à lesão corporal”.

